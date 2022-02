F.A.S. exklusiv : Berlin genehmigt Panzerfäuste, Haubitzen und Fahrzeuge für Kiew

Aktualisiert am

Auf Dringen der Ukraine und vieler NATO-Partner gibt die Bundesregierung ihre Weigerung auf, der Ukraine Waffen zu liefern. Am Samstag wurde die Lieferung von 400 Panzerfäusten aus deutscher Produktion durch die Niederlande genehmigt. Das erfuhr die F.A.S. aus der Bundesregierung.

Nach F.A.S.-Informationen hat Berlin überdies Estland die Genehmigung erteilt, der Ukraine Panzerhaubitzen zu liefern, die noch aus Beständen der Nationalen Volksarmee der DDR stammen. Die Bundesrepublik hatte die Haubitzen in den neunziger Jahren zunächst nach Finnland verkauft. Schon im Januar hatte die Bundesregierung bestätigt, dass eine Anfrage aus Estland vorliege, die geprüft werde.

Drittens wurde am Samstag die Ausfuhr von 14 sondergeschützten gepanzerten Fahrzeugen für die Ukraine genehmigt. Die Fahrzeuge dienen dem Personenschutz, gegebenfalls auch zu Evakuierungszwecken. Sie sollen an ukrainische Dienststellen übergeben werden. Zudem sollen bis zu 10.000 Tonnen Treibstoff über Polen in die Ukraine geliefert werden. Weitere Unterstützungsleistungen werden derzeit geprüft.

Das Vorgehen ist am Samstag zwischen dem Bundeskanzleramt, dem Auswärtigen Amt dem Wirtschaftsministerium und dem Verteidigungsministerium abgestimmt worden.

Außenministerin Annalena Baerbock und Vizekanzler Robert Habeck erklärten zum Kurswechsel der Bundesregierung: „Nach dem schamlosen Angriff Russlands muss sich grundsätzlich den Ausschluss Russlands vom Zahlungsdienstleister SWIFT befürworte. Baerbock und Habeck teilten mit: „Gleichzeitig arbeiten wir mit Hochdruck daran, wie die Kollateralschäden einer Abkopplung von SWIFT so eingegrenzt werden können, dass sie die Richtigen trifft. Was wir brauchen, ist eine gezielte und funktionale Einschränkung von SWIFT.“