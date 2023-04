1991 wurde er Regierungschef – damals war in Deutschland noch Helmut Kohl Kanzler. Seitdem hat Milo Djukanović an der Macht festgehalten. Doch mit der Stichwahl am Sonntag könnte damit Schluss sein.

Als er erstmals Regierungschef wurde, regierte in Deutschland Helmut Kohl und in Frankreich François Mitterrand. Emmanuel Macron war noch Schüler, das Internet ein Gerücht. Seit Milo Djukanović im Februar 1991, an seinem 29. Geburtstag, Ministerpräsident der damals noch zu Jugoslawien gehörenden Adriarepublik Montenegro wurde, hat er in wechselnden Positionen an der Macht festgehalten.

Mal als Regierungschef, mal als Staatspräsident, stets als Vorsitzender seiner „Demokratischen Partei der Sozialisten“. Die war bruchlos aus dem montenegrinischen Zweig der jugoslawischen kommunis­tischen Partei hervorgegangen, in der er seine Karriere begonnen hatte.