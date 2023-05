Nach 20 Jahren an der Macht muss Präsident Erdogan bangen. Was würde ein Sieg der Opposition für die Türkei bedeuten? Wie groß ist die Gefahr von Wahlbetrug? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Es kommt nicht häufig vor, dass ein autokratischer Herrscher durch Wahlen aus dem Amt scheidet. Doch genau das könnte an diesem Sonntag in der Türkei passieren. Ein Sieg der Opposition könnte das Land in eine völlig neue Richtung steuern und die Türkei zu einem Vorbild für Oppositionelle in anderen autokratischen Ländern machen.

Wie wahrscheinlich ist ein Sieg der Opposition?

Friederike Böge Politische Korrespondentin für die Türkei, Iran, Afghanistan und Pakistan mit Sitz in Ankara.



Die meisten aktuellen Umfragen sehen den Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu vorn. Die Frage ist, ob sein Vorsprung reicht, um eine Stichwahl zu vermeiden. Als besonders aussagekräftig gelten die Zahlen des Umfrageinstituts Konda, das bei der Präsidentenwahl von 2018 mit seiner Prognose dem Ergebnis am nächsten kam. Die jüngste Konda-Umfrage sieht Kilicdaroglu bei 49,3 Prozent und Erdogan bei 43,7 Prozent. Der dritte Kandidat Sinan Ogan kommt auf 4,8 Prozent. Die Befragung fand allerdings vor dem Rückzug des ehemals vierten Kandidaten Muharrem Ince statt. Sein Stimmenpotential von 2,2 Prozent könnte Kilicdaroglu zugutekommen und ihn über die 50-Prozent-Marke hieven.