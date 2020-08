Konfuzius-Institute : Wie China versucht, über Uni-Kooperationen Einfluss zu nehmen

Aktualisiert am

Mit seinen internationalen Konfuzius-Instituten will China Universitäten und Debatten im Ausland beeinflussen. Das scheitert jedoch – nicht zuletzt an überzogenen ideologischen Vorgaben aus Peking selbst.

Bundeskanzlerin Angela Merkel am 30. August 2016 bei der Eröffnung des Konfuzius Instituts in Stralsund Bild: action press

Vor einem Monat hat China die Zuständigkeit für seine Konfuzius-Institute offiziell von einer Behörde auf eine zivilgesellschaftliche Stiftung übertragen. Peking reagiert damit auf die wachsende Kritik im Westen an seinen Sprach- und Kulturzentren, denen vorgeworfen wird, ein Propagandainstrument der Kommunistischen Partei zu sein. Dieser Schritt dürfte die Kritiker allerdings kaum verstummen lassen.

In Deutschland wurden in diesem Jahr zwei von 19 Kooperationen aufgekündigt. Die Universität Düsseldorf beendete die Zusammenarbeit mit dem Konfuzius-Institut (KI) im April, „weil die Hochschulleitung nicht vollständig ausschließen konnte, dass die chinesische Staatsdoktrin Einfluss auf die Arbeit des Instituts nehme“, heißt es in einem Bericht der nordrhein-westfälischen Landesregierung.