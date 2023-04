Ein Checkpoint der Armee in der von Gewalt durch Rauschgiftbanden erschütterten Stadt Guayaquil in Ecuador Bild: AFP

Abgetrennte Köpfe, von Brücken hängende Leichen, mit Bomben bestückte Geiseln und bewaffnete Raubüberfälle am helllichten Tag. Die schauerlichen Szenen, die sich seit einiger Zeit in der ecuadorianischen Hafenstadt Guayaquil häufen, regen die Regierung des südamerikanischen Landes zu immer drastischeren Maßnahmen an. Nun wird den Ecuadorianern erlaubt, Waffen und Pfefferspray bei sich zu tragen, um sich gegen mögliche Angriffe von Verbrecherbanden zu wehren. Diese befinden sich in einem Revierkampf und verbreiten an der Pazifikküste des Landes seit Monaten Angst und Schrecken. Die Gewaltbereitschaft ist hoch. Die Mordrate in Ecuador hat sich in den letzten zwei Jahren jeweils fast verdoppelt. Dabei zählte Ecuador vor gar nicht allzu langer Zeit noch zu den sichersten Ländern Lateinamerikas.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



Mehr als 10.000 Kilometer trennen Guayaquil und Berlin. Und dennoch verbindet die beiden Städte etwas, das die treibende Kraft hinter der explodierenden Gewalt in Ecuador ist. Es sind nicht die Bananen aus Ecuador, die jeden Tag mit Containerschiffen nach Deutschland und in andere Länder gelangen. Es ist etwas, das in diesen Bananenkisten mitreist. Erst vor gut einer Woche konnte die Brandenburger Polizei bei einem Obstgroßhändler 1200 Kilogramm Kokain sicherstellen. Das Rauschgift war in den Bananenkisten aus Ecuador versteckt. In Berlin hätten Konsumenten den Stoff im Nu aufgekauft und konsumiert.

Nicht nur in Berlin. In ganz Europa steigt die Nachfrage nach Kokain. Das zeigt beispielsweise die jährliche Analyse der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD). Sie untersucht die Abwässer zahlreicher Städte Europas auf Rückstände von Rauschgift. Daraus lässt sich nicht nur ableiten, wo in Europa am meisten Rauschgift konsumiert wird, sondern auch wie sich der Konsum entwickelt. Gerade beim Kokain zeigt die Kurve nach oben. Darauf weisen auch die Beschlagnahmungen des Rauschgiftes hin, die im vergangenen Jahr stark zugenommen haben. Mehr Kokain ist im Umlauf. Das Angebot hält mit der Nachfrage Schritt. In den drei wichtigsten Produktionsländern Kolumbien, Peru und Bolivien hielt sich die Produktion von Kokain und dessen Vorprodukten im vergangenen Jahr auf Rekordniveau.

Die Banden sind weit verzweigte, gut organisierte Unternehmen

Zwischen der Produktion in den verlassenen Gegenden Lateinamerikas und dem Konsum in den Metropolen Europas befindet sich ein Milliardengeschäft. Das organisierte Verbrechen in Lateinamerika ist auf diesem Geschäft gewachsen und hat die Region in die tödlichste außerhalb von Kriegsgebieten verwandelt. Es handelt sich längst nicht mehr um kleine Schmugglerbanden, die ein paar Kilogramm Kokain in einer filmreifen Mission per Kleinflugzeug durch die Karibik fliegen. Die Kartelle in Mexiko, Kolumbien oder auch die brasilianische Verbrecherorganisation Primeiro Comando da Capital (PCC) sind zu hoch organisierten Unternehmen angewachsen, die über ihre Länder hinaus bis in die Absatzmärkte agieren oder mit dortigen Organisationen kooperieren. Sie sind mächtig, in einigen Ländern und Regionen mächtiger als der Staat.

Die Situation in Ecuador zeigt, wie organisiert, flexibel und zielstrebig diese Organisationen geworden sind. Auf der Suche nach neuen Schmuggelrouten wird das Kokain durch sogenannte Transitländer geleitet, wo die Kontrolle geringer, die Behörden bestechlicher oder die Hürden für Geldwäsche kleiner sind. Ecuador ist zu einem dieser Transitländer geworden. Darauf deuten immer größere Beschlagnahmungen von Kokain hin. Auch Panama, Costa Rica und die Dominikanische Republik zählen zur Liste der neuen Transitländer. Andere Länder wie Brasilien und Mexiko haben sich bereits seit Längerem etabliert, wobei die Schmuggler auch dort auf immer neue Methoden und Routen zurückgreifen. Gleichzeitig sind auch Versuche zu beobachten, die Kokapflanze nun auch in Ländern wie Venezuela, Honduras und Guatemala anzubauen.

Überregionaler Konkurrenzkampf

Nicht überall geht der Kokainhandel mit steigender Gewalt einher. Die Gewaltwelle in Ecuador ist auf ein weiteres Phänomen zurückzuführen. Die mächtigen Verbrecherorganisationen, die den Kokainhandel in Lateinamerika kontrollieren, agieren längst nicht mehr nur in ihren Heimatländern. Sie stehen in einem überregionalen Konkurrenzkampf um die Produktion und die Schmuggelrouten. Der Hafen von Guayaquil ist eines dieser umkämpften Territorien.

Die lokalen Verbrecherbanden haben sich nachweislich von zwei verfeindeten mexikanischen Kartellen anheuern lassen, dem Sinaloa-Kartell und dem Jalis­co-Kartell. Die beiden Kartelle unterstützen die Banden mit Geld, Waffen und Logistik. Das geht so weit, dass nun selbst die grausamen Methoden wie aufgehängte Leichen, die man eigentlich nur aus Mexiko kennt, auch in Ecuador zur Anwendung kommen. Wie viel Blut an den ecuadorianischen Bananenkisten klebt, lässt sich nur erahnen.

Mehr zum Thema 1/

Was Ecuador widerfährt, kann genauso gut auch andere Länder der Region treffen. Schwache Institutionen, Korruption, Straflosigkeit, Armut und andere Faktoren machen die Länder Lateinamerika anfällig und zu leichten Opfern für die immer mächtigeren Verbrecherorganisationen, die Teile dieser Staaten längst untergraben haben. Die treibende Kraft hinter diesem Geschäft ist die Illegalität. Und es ist die Gier. Nicht nur die Gier jener, die sich an diesem illegalen Milliardengeschäft direkt und indirekt bereichern, sondern auch derer, die für das Endprodukt bezahlen. Diese Gier hat den Kokainhandel zu einem Geschäft gemacht, für das es sich in Lateinamerika zu töten lohnt. Doch davon bekommt man in den Toiletten und Hinterzimmern in den USA und Europa, wo das weiße Pulver in den Nasen verschwindet, nichts mit.