Weil die Mönche der Ukrainischen Orthodoxen Kirche (UOK) die Anlage bis Mittwochabend nicht verlassen haben, hat sich am Donnerstag der Streit um das Höhlenkloster in Kiew zugespitzt. An einem der Tore zum Klostergelände kam es zu einem Handgemenge und Wortgefechten zwischen Geistlichen und Gläubigen auf der einen und berichtenden Journalisten andererseits.

Das Kloster ist seit Sowjetzeiten in Staatsbesitz, der kleinere Teil ist als Museum zugänglich, den größten Teil der etwa 20 Hektar großen Anlage nutzt jedoch die UOK. Sie unterstand bis vor kurzem dem Moskauer Patriarchen Kyrill, der die Ukraine als „kanonisches Territorium“ seiner Kirche ansieht und den Krieg Russlands gegen die Ukraine vollumfänglich mitträgt.

Zwar hat die UOK im vergangenen Mai ihre „volle Eigenständigkeit und Unabhängigkeit“ von Moskau er­klärt. Doch die Kiewer Behörden sehen in der Ukrainischen Orthodoxen Kirche nach wie vor prorussische Kräfte am Werk und haben deswegen in Kiew und anderswo Klöster und Kirchen durchsuchen lassen. Die Anordnung, dass etwa 200 Mönche das Höhlenkloster bis zum 29. März verlassen müssen, kam von Kulturminister Olexandr Tkatschenko. Sein Haus begründete den Schritt mit der Verletzung von Nutzungsbestimmungen von Staatseigentum.

Aufruf, zur konkurrierenden Kirche überzutreten

Das Kiewer Höhlenkloster ist eines der bedeutendsten Klöster der Orthodoxie weltweit und wurde im 11. Jahrhundert gegründet. In den unterirdischen Höhlen ruhen unter anderem die Reliquien von 120 Heiligen. Die Hauptkirche wurde 1941 ge­sprengt, wobei nicht ganz geklärt ist, ob im Kloster stationierte deutschen Einheiten oder aber sowjetische Partisanen dafür verantwortlich waren; Im Jahr 2000 wurde sie mit deutscher Unterstützung wiederaufgebaut.

Bisher ist das Kloster auch Hauptsitz der Verwaltung der UOK. Sie verfügt formell nach wie vor über die Mehrheit der orthodoxen Gemeinden und Klöster. Als Folge der russischen Besetzung der Krim und des Donbass wurde 2018 als Konkurrenz die Orthodoxe Kirche der Ukraine (OKU) gegründet, die den Anspruch erhebt, die einzige autokephale Nationalkirche der Ukraine zu sein.

Sie hat zu Weihnachten bereits einen Gottesdienst in der Hauptkirche gefeiert. Am Mittwoch ernannte sie Mönch Awraamija, der jüngst von der UOK zur OKU gewechselt war, zum kommissarischen Klostervorsteher. Und formulierte damit einen konkurrierenden An­spruch auf das Kloster.

Awraamij rief die Mönche auf, sich wie er der neuen Kirche anzuschließen. Dem UOK-Klostervorsteher Metropolit Pawlo und seinen Vorgesetzten warf er vor, nicht „endgültig mit der Unterordnung unter Moskau gebrochen zu haben, das Krieg gegen uns führt, sondern nebulöse, halbe Entscheidungen zu verkünden, die jeder nach eigenem Wunsch interpretiert“. Er rief die UOK auf, „die neue kanonische Realität in der Ukraine anzuerkennen, wonach es eine orthodoxe Nationalkirche gibt“.

Der als konfliktfreudig bekannte Metropolit Pawlo hatte schon in den letzten Wochen Bereitschaft zum Widerstand verkündet: „Ich rufe alle auf, zu beten und auf das Gelände der Lawra zu kommen“. Dem haben Dutzende Gläubige Folge geleistet.

Per Video attackierte er am Mittwoch auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dessen „Bande“: „Unsere Tränen werden nicht auf die Erde fallen. Sie werden auf Ihre Köpfe fallen.“ Der Kulturminister sei von einem „teuflischen Wahn“ besessen. „Für­chten Sie sich!“

Am Donnerstagnachmittag wurde Pawlo zudem gegen die Journalisten vor dem Kloster ausfällig. Diese sähen mit Tätowierungen und Ohrringen aus, als würden sie „aus dem Wald“ kommen.