Vormarsch der Taliban : Die Schlinge um Kabul zieht sich zu

Die Schlinge um die afghanische Hauptstadt Kabul zieht sich von Tag zu Tag enger. Am Donnerstag hatten die Taliban zunächst die Stadt Ghazni erobert und damit die Verbindung der Regierung von Kabul nach Süden gekappt. In der Nacht zum Freitag verkündeten sie dann die bislang wichtigsten militärischen Erfolge in ihrem Krieg gegen die Regierung von Präsident Ashraf Ghani: die Eroberung von Kandahar und Herat, der nach Kabul größten Städte des Landes. Mit Kandahar kontrollieren sie den Süden Afghanistans, mit Herat den Westen an der Grenze zu Iran.

Die Taliban haben ihre Flagge mit dem islamischen Glaubensbekenntnis auf weißem Grund zudem in weiteren, wenn auch kleineren Provinzstädten gehisst, etwa Firuzkoh und Lashkargah. Von den großen Städten kontrolliert die Zentralregierung außerhalb von Kabul nur noch Dschalabad im Osten und Mazar-e Sharif im Norden. Am Mittwoch noch hatte Präsident Ghani Mazar-e Sharif mit dem Ziel besucht, den Widerstand gegen die Offensive der Taliban zu koordinieren. Würde die Stadt fallen, wäre das der Kollaps des afghanischen Staats im Norden. Selbst Angriffe amerikanischer B52-Bomber, F15-Kampfflugzeuge und Drohnen haben die Taliban nicht aufgehalten.

Welle der Vertreibung

Auch wenn die Gespräche zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban in Doha, die von Vertretern westlicher und zentralasiatischer Staaten begleitet werden, formal weitergeführt werden, lassen sich die Taliban offenbar nicht von ihrem Vorhaben abbringen, das Land mit Gewalt unter ihre Kontrolle zu bringen. Die Aufforderung, sich einer Wahl durch das afghanische Volk zu stellen, beeindruckt sie wenig.

Die Offensive der Taliban hat bereits eine große Welle der Vertreibung ausgelöst. Eine unabhängige afghanische Menschenrechtsorganisation schätzt, dass in den vergangenen Monaten eine Million Afghanen zu Binnenflüchtlingen geworden sind. Viele suchen aus Furcht vor dem Terror der Taliban, der Steinigungen und die Amputation der Gliedmaßen ebenso einschließt wie die Entrechtung der Frauen, zunächst in Kabul Schutz. Mutmaßlich befindet sich unter den Flüchtlingen auch eine größere Zahl von Deserteuren, denn es gibt Berichte darüber, dass die Taliban Soldaten, die sich ergeben, hinrichten.

Tausende Afghanen sind aus Ghazni eingetroffen. In Kabul übernachten sie in Parks, Moscheen und öffentlichen Gebäuden. Die Regierung baut derzeit ein Zeltlager für zehntausend Personen. Die Taliban kontrollieren einen Teil der Grenze zu Pakistan, so dass die Flucht in das östliche Nachbarland schwierig geworden ist. Mit der Eroberung von Herat könnten sie den Flüchtlingsstrom Richtung Iran beschleunigen oder stoppen.

Die Eroberung der Provinzhauptstadt Ghazni ist für die Taliban ein Erfolg, weil sie damit erstmals die Ringstraße, die die großen Städte untereinander verbindet, durchschnitten haben. Die Regierung in Kabul kann damit auf dem Landweg die südlichen Provinzen Kandahar, Helmand und Farah nicht mehr erreichen. Der Gouverneur von Ghazni hatte die Stadt kampflos den Taliban überlassen, woraufhin diese ihn aus der Stadt hinaus eskortierten. Das Innenministerium erklärte, man habe den Gouverneur wegen seines Verhaltens verhaftet.

Symbolische und materielle Bedeutung

Der erste große Triumph ist für die Taliban, dass sie nach drei Wochen Belagerung die Stadt Kandahar eingenommen haben. Sie übernahmen das Amt des Gouverneurs, während sich die zivilen Vertreter des Staats und die Regierungstruppen abgesetzt haben. Für die Taliban hat Kandahar große symbolische und materielle Bedeutung. Denn die Stadt und die gleichnamige Provinz sind die Geburtsstätte der Bewegung, und mit dem Drogenanbau ihre wichtigste Einnahmequelle. Kandahar ist zudem das Zentrum der Paschtunen, der größten ethnischen Gruppe Afghanistans. Auch nachdem 2001 eine internationale militärische Allianz die Herrschaft der Taliban beendet hatte, waren Stadt und Provinz nie zur Ruhe gekommen. Wiederholt hatten die Taliban versucht, die Kontrolle über Kandahar zurückzuerlangen. Keine der großen Operationen der NATO schwächte die Taliban auf Dauer.