Sturm auf das Kapitol : Showdown im Oval Office

Noch vor Sonnenaufgang erschienen am Mittwochmorgen ein Dutzend Bundespolizisten vor dem Haus Jeffrey Clarks. Der Anwalt, noch in Pyjamas gekleidet, wurde gebeten, vor sein Haus in Virginia unweit von Washington zu treten. Wonach die Ermittler genau suchten, blieb unklar. Später hieß es lediglich, die Durchsuchung stehe im Zusammenhang mit dem Plan, die Präsidentenwahl 2020 zu kippen.

Der Termin für die Razzia dürfte kein Zufall gewesen sein. Am Mittwochnachmittag hatte der Untersuchungsausschuss zur Kapitolserstürmung drei ranghohe Beamte des Justizministeriums geladen. Sie rekonstruierten, wie Donald Trump und seine Vertrauten einen Putsch planten. Sein Mann im „Department of Justice“ war Jeffrey Clark. Hatte der Ausschuss seine eigenen Ermittlungsergebnisse der Justiz zur Verfügung gestellt, wie diese es zuvor gefordert hatte? Mit der Durchsuchung ist nun jedenfalls klar, dass das Justizministerium das Komplott untersucht und Clark ins Visier genommen hat. Die Einschläge für den früheren Präsidenten kommen damit näher.

Justizminister William Barr hatte unmittelbar vor Weihnachten 2020 seinen Posten niedergelegt, nachdem Trump ihm verübelt hatte, dass er sich in der Presse mit den Worten hatte zitieren lassen, es habe „keinen großflächigen Wahlbetrug“ gegeben. „Sie fallen mir in den Rücken“, hatte Trump geflucht. Man entschied, sich zu trennen. Der stellvertretende Justizminister Jeffrey Rosen übernahm geschäftsführend das Ministeramt. Rosen und Richard Donoghue, der geschäftsführend das Stellvertreteramt übernommen hatte, schilderten am Donnerstag ihren Konflikt mit Trump, der nun folgte. Es war Stoff für Hollywood – im Publikum saß der Filmemacher und Schauspieler Sean Penn.

Verwunderung beim Justizminister

Der abgewählte Präsident insistierte zunächst, dass ein Sonderermittler eingesetzt werden müsse, um den „massiven Wahlbetrug“ aufzudecken. Schon Barr hatte das zurückgewiesen und auch Rosen blieb standhaft. Trump erwog ernsthaft, Sidney Powell, eine zur Verschwörungstheoretikerin gewandelten früheren Staatsanwältin, mit dieser Funktion zu betrauen. Sie behauptete, Zählmaschinen seien von italienischen Satelliten manipuliert worden. Als Rosen und Donoghue davon erfuhren, hielten sie es für „reinen Wahnsinn“.

Zweites Konfliktfeld waren die Wahlleute. Am 14. Dezember hatte das „Electoral College“ förmlich Joe Bidens Wahlsieg bestätigt, als die Wahlleute in den Hauptstädten der Bundesstaaten ihre Stimme abgaben. Trump wollte dies revidieren. Er, sein persönlicher Anwalt Rudy Giuliani und Mark Meadows, der Stabschef im Weißen Haus, setzten Funktionsträger in den wahlentscheidenden „Swingstates“ unter Druck, alternative, republikanische Wahlleute aufzustellen.

Doch sah man offenbar im Weißen Haus die Notwendigkeit, dem Komplott einen legalen Anstrich zu geben. Nach Weihnachten bedrängte Trump Rosen abermals, den vermeintlichen Wahlbetrug zu untersuchen. Als der geschäftsführende Minister erwiderte, er verlange von ihm, das Wahlergebnis zu kippen, sagte Trump: Das tue er gar nicht. „Erklären Sie nur, die Wahl sei korrupt gewesen und überlassen Sie den Rest mir und den republikanischen Abgeordneten“. Rosen lehnte ab. In dem Telefonat erwähnte Trump erstmals Clark, was Rosen verwirrte: Woher kannte er diesen Beamten in seinem Haus? Erst später erfuhr er, dass der Kongressabgeordnete Scott Perry Clark dem Präsidenten vorgestellt hatte. Ende Dezember trafen beide einander erstmals im Oval Office.

Clark setzt Rosen unter Druck

Der Anwalt, der 2017 die Umweltrechtsabteilung im Ministerium übernommen hatte, hatte in jenen Tagen einen Brief verfasst, der an republikanische Amtsträger in den Schlüsselstaaten geschickt werden sollte. In dem Schreiben hieß es, das Justizministerium habe inzwischen „bedeutsame Bedenken“ gegen die Wahl. Die Bundesstaaten sollten erwägen, alternative Wahlleute zu benennen, die Trump unterstützten. Die Leitungsebene des Justizministeriums war entsetzt, als sie davon erfuhr, und untersagte Clark, mit dem Weißen Haus Kontakt aufzunehmen.