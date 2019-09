Vorgezogene Wahlen : Härtere Zeiten für Österreich

Die österreichischen Ökonomen haben es nicht leicht, in der Politik Gehör zu finden. Vielleicht liegt das auch daran, dass sie etwas abseits vom Schuss untergebracht sind. Das gilt zumindest für das Institut für Wirtschaftsforschung Wifo, die größte Denkfabrik des Landes. Das gedrungene Betongebäude in der Nähe des neuen Wiener Hauptbahnhofs hat so gar nichts gemein mit den mondänen Stadtpalais in der Innenstadt. Ein abgelegener Zweckbau, der zu allem Überfluss auch noch auf einem ehemaligen Militärgelände liegt, dem „Arsenal“. Das Heeresgeschichtliche Museum steht unweit die Straße hinunter.

„Ich war da noch nie, aber ich mag das Motto des Hauses: Der Krieg gehört ins Museum“, sagt Christoph Badelt. Der hochdekorierte Ökonomieprofessor ist der Leiter des Wifo, das in Österreich mindestens genauso bekannt ist wie in Deutschland das Ifo. Badelt und sein Team erstellen die Wachstumsprognosen für Österreich, und die sehen in diesem Jahr viel schlechter aus als früher. Das hat nicht direkt etwas mit dem Ende der schwarz-blauen Koalition zu tun, die auf einer Welle der Hochkonjunktur schwimmen konnte. Aber die Abkühlung der Wirtschaft fällt mit den Wahlen und dem Regierungswechsel zusammen, und das macht dem Fachmann Sorgen.

„Die Steuern sprudeln nicht mehr so üppig wie früher. Das engt die Spielräume der nächsten Regierung ein“, sagt Badelt. „Die Gefahr ist groß, dass die Reformdynamik nachlässt.“ Aus ökonomischer Sicht müsse man sich Sorgen machen, „dass nach den Wahlen eine Konstellation entsteht, mit der sich erst recht nichts mehr bewegt. Wer möchte schon unpopuläre Reformentscheidungen treffen, wenn die Konjunktur dreht?“ Badelt sagt nicht, welche Kräfte er für die Bremser hält, das gebietet die politische Neutralität. Aber es ist klar, dass sich seine Bedenken gegen solche Strömungen richten, welche die Steuerquote erhöhen, leichtfertig Schulden machen und insgesamt die Rolle des Staates erhöhen wollen.

Interessanter Weise finden sich diese Ansätze in fast allen Parteien, in jedem Wahlprogramm werden neue Steuern vorgeschlagen. Aus liberaler Sicht lautet die Frage deshalb nicht, welche Gruppierungen am Sonntag ans Ruder kommen, sondern welche Flügel sich durchsetzen. In der ÖVP und der SPÖ gibt es genügend Umverteiler, die zusammenfinden könnten, bei den Grünen ohnehin. Und die vermeintlich „freiheitliche“ FPÖ ist in der Sozialpolitik und in ihrer Ausrichtung auf die „kleinen Leute“ den Linken viel näher als den konservativen Wirtschaftskreisen in der ÖVP, die sich in der vergangenen Regierung durchsetzen konnten.

„Niemand übernimmt die Gesamtverantwortung“

Badelt lobt, dass es in der schwarz-blauen Regierung richtige Ansätze zur Austeritätspolitik gegeben habe: der Haushalt ist ausgeglichen, einige Schulden wurden getilgt, es kam zu ersten Senkungen von Steuern und Sozialabgaben. Dann aber zerbrach die Koalition im Mai wegen der „Ibiza-Affäre“, eine Übergangsregierung unter der parteilosen Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein übernahm die Geschäfte, und viele Reformen blieben stecken.

Schlimmer noch: Seitdem das Parlament keine Regierung mehr stützen und kein Koalitionsprogramm mehr abarbeiten muss, geben alle Fraktionen mit wechselnden Mehrheiten großzügig das Geld der Steuerzahler aus. So wurde in den Sitzungen des Nationalrats vor den Wahlen noch schnell beschlossen, die Pensionen und das Pflegegeld zu erhöhen sowie – überaus publikumswirksam in diesen Zeiten – für die Republik Österreich den „Klimanotstand“ auszurufen.

„Jeder Parlamentsklub setzt das durch, was seine Interessengruppen immer schon haben wollten, eine Mehrheit im Nationalrat findet sich dann schon“, sagt Badelt. Das „freie Spiel der Kräfte“ möge parlamentarisch in Ordnung sein, zeuge aber von Unvernunft: „Weil in einer Zeit ohne Regierung niemand die Gesamtverantwortung übernimmt.“ Ganz generell beobachtet der 68 Jahre alte Wissenschaftler, dass die Politik davor zurückschreckt, unbequeme Entscheidungen zu treffen und dafür den Kopf hinzuhalten: „Die Verantwortlichen trauen sich nicht, Unpopuläres anzupacken und den Menschen etwas wegzunehmen, damit sie auch in Zukunft genügend haben.“