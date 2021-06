Vorfall im Schwarzen Meer : Der Anspruch auf die Krim

Aus der Ferne lässt sich schwer beurteilen, was sich in den Gewässern vor der Krim zugetragen hat. Zumindest rhetorisch hat Moskau eine Schwelle überschritten.

Das ist schon kurios. Die russische Regierung behauptet, sie habe Warnschüsse auf ein britisches Kriegsschiff abgegeben – und die Briten sagen: Nein, auf unseren Zerstörer wurde nicht gefeuert. Dass jede Seite ihre Version verbreitet, ist bei internationalen Streitfällen nicht ungewöhnlich. Aber dass man sich nicht einmal einig ist, ob überhaupt eine militärische Auseinandersetzung stattgefunden hat, kommt nicht allzu oft vor.

Im gespannten Verhältnis des Westens zu Russland wiegt so ein Vorfall trotzdem schwer. Eine direkte Konfrontation mit einem NATO-Mitglied hat Moskau bisher zu vermeiden versucht. Zumindest rhetorisch wurde hier nun eine Schwelle überschritten, nach der unter unglücklichen Umständen durchaus eine größere Eskalation kommen könnte.

„Unschuldige Durchfahrt durch ukrainische Hoheitsgewässer“

Aus der Ferne lässt sich schwer beurteilen, was sich in den Gewässern vor der Krim zugetragen hat. In den Erklärungen beider Seiten fallen allerdings die Passagen auf, die sich auf die politisch heikelste Frage in dieser Region beziehen. Die Russen sprechen davon, dass die HMS Defender in „russische Hoheitsgewässer“ eingedrungen sei. Die Briten geben an, ihr Schiff habe sich auf einer „unschuldigen Durchfahrt durch ukrainische Hoheitsgewässer“ befunden.

Hier geht es um die Frage, wem die Krim völkerrechtlich gehört. Der Westen hat die Annexion durch Moskau nie anerkannt, die Russen pochen auf ihre Souveränität über die Halbinsel. Wenn das Ganze eine Probe aufs Exempel war, dann haben beide Seiten nicht klug gehandelt. Mit maritimer Kraftmeierei legt man den Konflikt jedenfalls nicht bei.

Moskau reagiert schon länger empfindlich auf westliche Manöver und Schiffsbewegungen in der Region. Aber das Schwarze Meer ist keine russische Badewanne, das Prinzip der freien Schifffahrt gilt auch hier. Die Mitglieder der NATO haben jedes Recht und gute strategische Gründe, sich in dieser See zu bewegen. Putin hat in den vergangenen Jahren leider keinen Anlass dazu gegeben, dass an der Ostflanke des Bündnisses auf Abschreckung verzichtet werden kann.