Weber und Meloni : Der Traum von einer vereinten Rechten in Europa

Der Traum von einer vereinten Rechten in Europa

In Europa gehen Christ- und Sozialdemokraten zunehmend getrennte Wege. Begünstigt das die Entstehung einer vereinten Rechten? Italiens Regierungschefin Meloni setzt alles daran.

Will rechte Mehrheit in Europa: Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni Bild: Imago

Giorgia Meloni und ihre Mitte-rechts-Koalition sind seit gut zwei Monaten im Amt. Viel geleistet hat die Regierung in Rom noch nicht, was angesichts der Kürze der Zeit kein Wunder ist. Der Haushalt musste bis zum Jahresende zusammengeschustert werden, und so sieht er auch aus. Nennenswerten finanzpolitischen Spielraum hatte das Kabinett nicht.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Die maßgeblichen Haushaltsposten – Gesundheit, Soziales, Verteidigung, auch Inflationsbekämpfung – waren längst „festgezurrt“. Dazu mussten Vorgaben aus Brüssel zur Verwendung der Milliarden aus dem EU-„Wiederaufbaufonds“ zur Überwindung der Pandemiefolgen beachtet werden.