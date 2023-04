Aktualisiert am

Vor Papstbesuch in Ungarn

Vor Papstbesuch in Ungarn :

Vor Papstbesuch in Ungarn : Orbán lässt sich als konservativer „Leitstern“ vermarkten

Kennt Ungarn: Papst Franziskus mit Orbán in Budapest am 12. September 2021 Bild: dpa

Viktor Orbán, der ungarische Ministerpräsident, wird von seinen Gefolgsleuten und Anhängern zunehmend als Führungsfigur des internationalen Konservatismus vermarktet. Zuletzt verbreitete Kommunikationsstaatssekretär Zoltán Kovács ein Gespräch mit Miklós Szánthó, Chef der regierungsnahen Denkfabrik Zentrum für Grundrechte. Szánthó bezeichnete Orbáns Ungarn als „Leitstern“ und „Kraftwerk für Konservative in aller Welt“. Das Land habe in den vergangenen dreizehn Jahren, also seit Orbán mit einer parlamentarischen Zweidrittelmehrheit die Geschicke praktisch uneingeschränkt bestimmt, „aus konservativer Sicht eine Erfolgsgeschichte“ geschrieben, Ungarn kämpfe mit ihm „weit über seiner Gewichtsklasse“.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Kovács führte zwei bevorstehende Ereignisse an, um Ungarns diesbezügliche Bedeutung zu betonen: Ein Treffen in Budapest der „Conservative Political Action Conference“ (CPAC), das ist inzwischen ein Netzwerk der Anhänger von Donald Trump; mehrere amerikanische Senatoren und Abgeordnete werden erwartet. Und den Besuch von Papst Franziskus, der an diesem Freitag für drei Tage nach Ungarn kommt.