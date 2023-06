Knapp vier Wochen sind es noch bis zum NATO-Gipfel in Vilnius. Das Treffen der Verteidigungsminister am Freitag in Brüssel war die letzte Beratung auf Ministerebene, um die dort anstehenden Entscheidungen vorzubereiten. In der Zwischenzeit werden die Botschafter in Brüssel weiter um Formulierungen ringen. Alles in allem zeichnet sich aber schon ab, was Diplomaten gerne die „Landungszone“ nennen: worauf sich die 31 Staats- und Regierungschefs in der Sache verständigen werden. Wie stets in der Allianz, ist dafür Konsens erforderlich.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Das heikelste Thema betrifft die Zukunft der Ukraine. Eine Einladung zum Beitritt, wie sie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kürzlich gefordert hat, wird es nicht geben – da mögen die Staaten an der Ostflanke des Bündnisses noch so sehr drängen. Auch eine Zusage, dass das Land gleich nach dem Ende des Krieges aufgenommen wird, ist mit den Vereinigten Staaten nicht zu machen.

Stattdessen soll es neben einem Unterstützungspaket für nicht-letale Hilfe (darauf beschränkt sich die Allianz) politische Signale der Annäherung geben. Das betrifft zum einen die Aufwertung der bisherigen NATO-Ukraine-Kommission zu einem Rat, in dem man gleichberechtigt auch über Fragen der euroatlantischen Sicherheit beraten will. Der Nordatlantikrat hat das nun formal beschlossen, nachdem Litauen seinen Widerstand dagegen aufgab. Der Gastgeber des Gipfeltreffens wollte noch mehr für Kiew herausschlagen, war aber isoliert.

Zwei-Prozent-Marke wird Untergrenze

Zum anderen soll der Ukraine signalisiert werden, dass sie im Fall eines Beitritts keinen Membership Action Plan, kurz MAP, benötigen werde. „Es verdichten sich die Zeichen, dass sich alle darauf verständigen können“, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius am Freitag. Mit solchen Plänen, die militärische und politische Reformen festlegen, wurde zuletzt etwa Nordmazedonien auf seine Aufnahme vorbereitet. Vorgeschrieben sind sie freilich nicht, und für Finnland und Schweden waren sie nie im Gespräch.

Als die NATO der Ukraine 2008 eine Mitgliedschaft versprach, verhinderten Deutschland und Frankreich, dass das Land einen MAP bekam – um Russland nicht zu provozieren. Seinerzeit wurde argumentiert, dass ein MAP eine Art moralische Pflicht der Bündnisverteidigung schaffe, wenn auch keine rechtliche. Insofern dürfte es auch dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden nicht schwer gefallen sein, dieses Erfordernis aufzugeben. Selenskyj wiederum könnte es als Erfolg darstellen. Erwartet wird, dass der ukrainische Präsident nach Vilnius kommt und dort an einer symbolischen ersten Sitzung des NATO-Ukraine-Rats teilnimmt. Ob das Land auch Sicherheitszusagen bekommt, ist noch offen. Das ist in jedem Fall Sache einzelner Staaten, nicht der Allianz.

Auch beim zweiten heiklen Thema – den Verteidigungsausgaben – zeichnet sich ein Konsens ab. Die Mitgliedstaaten werden das bisher „angestrebte“ Ziel, zwei Prozent ihrer Wirtschaftskraft dafür aufzuwenden, als verbindlich erklären – als neue Untergrenze („floor“). Dass Deutschland mit der neuen Sicherheitsstrategie schon wieder herumlaviert, haben die Verbündeten registriert; es wird teils mit hochgezogenen Augenbrauen kommentiert.

Neue Verteidigungspläne für Bündnisgebiet

Allerdings hat die Bundeswehr in den nächsten vier Jahren mit dem Sondervermögen genug Geld zur Verfügung, um die zwei Prozent zu erreichen – genau danach wurden die 100 Milliarden Euro zusätzlich ja berechnet. Es kommt nur darauf an, sie auch schnell auszugeben. Das eigentliche Problem wird erst 2028 entstehen, wenn der Verteidigungshaushalt plötzlich um 20 Milliarden Euro steigen müsste.