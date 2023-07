Wenige Tage vor dem NATO-Gipfel in Vilnius hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Ton gegenüber Schweden verschärft und auch die Vereinigten Staaten indirekt angegriffen. Eine Zusage der Türkei zu einem NATO-Beitritt Schwedens vor oder bei dem Treffen in der litauischen Hauptstadt erscheint damit zunehmend unwahrscheinlich. Schweden müsse seine „Hausaufgaben“ machen, sagte der Präsident nach einer Kabinettssitzung am Montagabend in Ankara.

Die Türkei werde „nicht nachgeben“, solange das Land seinen Umgang mit „separatistischen Organisationen“ und Anhängern des Predigers Fetullah Gülen nicht ändere. Ankara verlangt von Stockholm die Auslieferung von schwedischen Staatsbürgern, die die türkische Justiz als Terroristen betrachtet, und ein Verbot von Demonstrationen, auf denen Symbole der Terrorgruppe PKK gezeigt werden. Erdogan unterstellte Schweden am Montag „Verzögerungstaktik“.

In einem indirekten Seitenhieb auf Washington sagte er zudem: „Wir erkennen das Ziel der schmutzigen Spielchen, die mithilfe von Medien gespielt werden.“ Damit bezog er sich auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, in dem Erdogans Sohn mit mutmaßlich geplanten, aber nie ausgezahlten Schmiergeldzahlungen in Verbindung gebracht wurde. In Ankara wird amerikanischen Stellen unterstellt, die Geschichte durchgestochen zu haben, um die Türkei unter Druck zu setzen. Es sei offensichtlich, dass diejenigen, die glaubten mit Schlägen unter die Gürtellinie Erfolg zu haben, die Türken nicht kennen würden, sagte Erdogan.

Erdogan: Schmerz über NSU und Solingen „noch immer frisch“

Mit den ihm eigenen drastischen Vergleichen übte der türkische Präsident abermals scharfe Kritik an der richterlich genehmigten Koranverbrennung vor einer Moschee in Stockholm am ersten Tag des islamischen Opferfestes. Genauso wenig wie es Freiheit bedeute, eine Kirche niederzubrennen, sei es Ausdruck von Freiheit, einen Koran zu verbrennen. Zugleich nutzte er die Gelegenheit für einen Rundumschlag gegen den „Westen“. Die Koranverbrennung sei “eine neue Manifestation der Feindseligkeit gegenüber Muslimen und dem Islam, die sich wie ein Krebsgeschwür im Westen ausbreitet“.

Zum Beleg verwies er auf die ungleich größere internationale Aufmerksamkeit für das Schicksal der fünf Insassen in dem implodierten Tauch-Boot „Titan“ im Vergleich zu Hunderten ertrunkenen Flüchtlingen im Mittelmeer. Weiter verwies er auf die Unruhen in Frankreich, das nun „den Sturm erntet, den es gesät hat“, polterte der Präsident.

Auch Deutschland sparte Erdogan nicht aus. Er sprach von den NSU-Morden in den frühen 2000er-Jahren und dem Brandanschlag in Solingen vor 30 Jahren. Der Schmerz darüber sei „noch immer frisch“. Nach seiner Rede erscheint ein Durchbruch bei dem für Donnerstag geplanten Treffen der Außenminister und Geheimdienstchefs der Türkei, Schwedens und Finnlands mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg unwahrscheinlich.