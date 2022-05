Vor NATO-Beitritt : Finnland und die Türkei wollen Differenzen ausräumen

Der türkische Präsident Erdogan hat noch am Freitag einen NATO-Beitritt Finnlands abgelehnt. Nun streben die Regierungen in Helsinki und Ankara noch vor dem Außenministertreffen der Allianz eine Einigung an.

Die Außenminister Finnlands und der Türkei wollen noch im Lauf des Abends zusammenkommen, um Ungereimtheiten über einen NATO-Beitritt des nordeuropäischen Landes aus dem Weg zu räumen. Das kündigte der finnische Außenminister Pekka Haavesto am Samstag vor inoffiziellen Beratungen der NATO-Außenminister in Berlin an. "Ich bin sicher, wir werden eine Lösung finden", sagte Haavesto. Die Türkei hat Bedenken gegen einen Beitritt Finnlands und Schweden zur Allianz angemeldet und Gespräche über den Umgang der beiden Länder mit der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK gefordert.

Ein Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan erklärte zuvor, die Türkei verschließe unabhängig von ihrer Kritik an Finnland und Schweden nicht die Tür für deren NATO-Beitritt. Die Türkei wolle aber Verhandlungen mit beiden Ländern, sagte der Sprecher. Vor allem Schweden lasse ein Agieren der in der Türkei verbotenen kurdischen Arbeiterpartei (PKK) zu. Das berühre die nationalen Sicherheitsinteressen der Türkei. Die PKK, die von der Türkei, den Vereinigten Staaten und der EU als Terror-Organisation eingestuft werde, betreibe in Europa Geldbeschaffung und Rekrutierung, sagte der Sprecher. Ihre Präsenz sei vor allem in Schweden stark.

Finnischer Präsident telefonierte mit Putin

Der Sprecher sagte an die Adresse der Regierungen in Helsinki und Stockholm: "Sie müssen aufhören, PKK-Vertretungen, Aktivitäten, Organisationen, Einzelpersonen und andere Arten der Präsenz (...) in diesen Ländern zuzulassen.“ Der türkische Präsident Erdogan hatte am Freitag gesagt, er könne einer NATO-Mitgliedschaft Schwedens und Finnlands nicht zustimmen, wofür ihn unter anderem Außenministerin Annalena Baerbock auf dem G-7-Außenministertreffen in Weissenhaus kritisiert hatte. Einer Aufnahme Finnlands müssten alle NATO-Mitglieder zustimmen, also auch die Türkei.

Am Samstag rief der finnische Präsident Sauli Niinistö den russischen Staatschef Wladimir Putin an, um mit ihm über den angestrebten NATO-Beitritt seines Landes zu sprechen. Niinistö erklärte, es sei ihm in dem „direkten und aufrichtigen“ Telefongespräch darum gegangen, „Spannungen zu vermeiden“. Der Kreml teilte nach dem Telefongespräch mit, Putin habe gegenüber Niinistö „unterstrichen, dass das Ende der traditionellen Politik militärischer Neutralität ein Fehler wäre, da keine Bedrohung für die Sicherheit Finnlands besteht".

Die Sozialdemokraten von Finnlands Regierungschefin Sanna Marin haben sich am Samstag für eine NATO-Mitgliedschaft ihres Landes ausgesprochen. Die Partei positionierte sich bei einer außerordentlichen Sitzung des Leitungsgremiums am Samstag ausdrücklich für einen Beitritt zu dem Verteidigungsbündnis, wie auf der Webseite bekanntgegeben wurde. Von den 60 Mitgliedern der Parteiführung stimmten nach Parteiangaben am Samstag 53 für den Beitritt. Nur fünf Mitglieder stimmten dagegen und zwei enthielten sich.

Beitrittsantrag zusammen mit Schweden einreichen

Marin sagte am Samstag vor Journalisten, sie hoffe darauf, den Beitrittsantrag in der kommenden Woche „zusammen mit Schweden“ bei der NATO einzureichen. „Sie haben ihr eigenes Verfahren, aber natürlich hoffe ich, dass wir die Entscheidungen gleichzeitig treffen und unsere Anträge gemeinsam einreichen", sagte die Regierungschefin.

Damit ist eine weitere entscheidende Weiche auf dem Weg des Landes in die Nato gestellt: Mit den Sozialdemokraten zeichnet sich eine breite Mehrheit im finnischen Parlament für einen NATO-Beitritt ab. Die Entscheidung über einen entsprechenden Antrag liegt zwar zunächst nur bei Niinistö und Marins Regierung, vor einem tatsächlichen Beitritt wäre aber die Zustimmung des Parlaments erforderlich.

Präsident Niinistö und Regierungschefin Marin hatten sich am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung ausdrücklich für eine Mitgliedschaft in der Militärallianz ausgesprochen. Marin bekräftigte dies bei einer Ansprache an die Delegierten ihrer Partei am Samstag. Russland habe gezeigt, dass es internationale Vereinbarungen nicht respektiere, sagte Marin dem öffentlich-rechtlichen Sender „Yle“ zufolge. Sie fügte hinzu, es gebe nur eine Schlussfolgerung, die man daraus ziehen könne: Es sei Zeit, der Nato beizutreten. Es wird damit gerechnet, dass das Finnland möglicherweise schon am Sonntag einen Beschluss zu seinem NATO-Beitrittsantrag verkündet.