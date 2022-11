Klagen vor Midterms : Wie die Republikaner gegen die Briefwahl kämpfen

Die Republikaner haben vor den Kongresswahlen Klagen in entscheidenden Bundesstaaten eingereicht. Ihr Ziel: Tausende von Briefwahlzetteln für ungültig erklären zu lassen. Die eigenen Wähler halten sie dazu an, persönlich zu wählen.

Wählen gehen, aber bitte persönlich: Ein Mann in Florida trägt am Dienstag einen „I voted“-Sticker Bild: AP

Schon bevor die erste Stimme für die amerikanische Kongresswahl in einem Wahllokal abgegeben war, gab es in entscheidenden Bundesstaaten Streit über die Auszählung von Stimmen. Republikanische Kandidaten und Organisationen wollen in mehreren Bundesstaaten Tausende Briefwahlstimmen für ungültig erklären lassen und sich damit einen Vorteil bei möglicherweise sehr knappen Rennen sichern. Die Klagen zielen in einigen Fällen auf technische Details im Wahlprozedere, in anderen Fällen auf die Wahlberechtigung. Viele republikanische Kandidaten fordern ihre Anhänger auf, bevorzugt am Wahltag persönlich zu wählen. Demokraten sind traditionell eher dazu geneigt, ihre Stimme vorher abzugeben.

Einer der Schauplätze der juristischen Auseinandersetzungen ist der Bundesstaat Pennsylvania, in dem sich die Senatsmehrheit entscheiden könnte. Hier dürfen nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs keine Stimmzettel gezählt werden, bei denen der Wähler es versäumt hat, ein Datum auf den Umschlag zu schreiben – auch wenn dieser vor dem eigentlichen Wahltag eingegangen ist. Geklagt hatte das Republikanische Nationalkomitee.

Klage und Gegenklage

Einen Tag vor der Wahl reagierte der demokratische Senatskandidat John Fetterman mit einer Gegenklage. Sein Sprecher bezeichnete das Vorgehen der Republikaner als „Angriff auf die demokratischen Rechte der Amerikaner“. In Pennsylvania, wo ein Sieg traditionell hauchdünn ausfällt, ist für die Kandidaten jede Stimme von Bedeutung. Die fehlenden Datumsangaben betreffen rund 7000 Wahlzettel in dem Bundesstaat; allein in den Bezirken Philadelphia und Allegheny sind es mehr als 3300. Viele demokratische Unterstützer haben sich vor dem Wahltag bemüht, die betreffenden Wähler ausfindig zu machen, sodass sie eine gültige Stimme abgeben können. Auch das hatten die Republikaner mit einer Klage zu verhindern versucht, waren aber vor Gericht gescheitert. Der scheidende Gouverneur von Pennsylvania, der Demokrat Tom Wolf, äußerte am Sonntag, kein Wähler solle „entrechtet werden“, nur weil er beim Ausfüllen seines Stimmzettels „einen kleinen Fehler gemacht hat“. Vor Trumps Lüge vom Wahlbetrug sei dieses Prozedere nie ein Problem gewesen.

In Michigan scheiterte die republikanische Kandidatin für das Amt der Innenministerin, Kristina Karamo, am Montag mit einer Klage gegen Briefwahlstimmen, die nicht persönlich mit einem Ausweis abgegeben wurden. Die Klage hätte allein Detroit als demokratische Hochburg des Bundesstaates und möglicherweise Zehntausende vor allem schwarze Wähler betroffen. Laut dem Richter haben die Kläger es jedoch versäumt, „irgendeinen Beweis“ vorzulegen. In Wisconsin wiederum haben die Republikaner ein Gerichtsurteil erwirkt, wonach Briefwahlstimmen, die technische Fehler beim Ausfüllen aufweisen, nachträglich nicht vervollständigt oder korrigiert werden dürfen. Der auf Wahlrecht spezialisierte Anwalt Jeffrey Mandell aus Michigan kritisierte in der „Washington Post“ die „konzertierte Anstrengung“ der Republikaner, die Briefwahl zu untergraben und es den Menschen schwerer zu machen, auf diese Weise zu wählen“.

Schmerzliche Erfahrung

Das tiefe Misstrauen vieler republikanischer Wähler geht auf Donald Trump zurück, der schon Monate vor der Präsidentenwahl 2020 vor Betrug durch Briefwahlstimmen gewarnt und dieses Narrativ schließlich auch genutzt hatte, um die Lüge von der „gestohlenen Wahl“ zu verbreiten. Wie viel sich durch später ausgezählte Briefwahlstimmen noch verschieben kann, musste die republikanische Partei 2020 schmerzlich erfahren: Trump rief unmittelbar nach der Wahl seinen Sieg aus, doch Tage später machten die Briefwahlstimmen Joe Biden zum neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Trump nutzte dies, um angeblichen Wahlbetrug auszurufen – eine Behauptung, die die Hälfte der an diesem Dienstag zur Wahl stehenden republikanischen Kandidaten unterstützt.

Demokraten in allen Bundesstaaten erinnern seit Tagen daran, dass es geraume Zeit dauern könnte, bis das endgültige Ergebnis der Kongresswahlen an diesem Dienstag feststeht. Nicht weil irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht, sondern weil die Auszählung der Briefwahlstimmen ein langwieriger Prozess ist. Das liegt daran, dass die Unterlagen zunächst auf Vollständigkeit geprüft und für das Scannen vorbereitet werden müssen – ein Prozedere, das mehrere Bundesstaaten erst vom Wahltag an erlauben. In Pennsylvania und Wisconsin etwa dürfen die Wahlhelfer erst am Dienstagabend mit den Vorbereitungen für die Auszählung beginnen.

Nach der Wahl vor zwei Jahren waren Trump und seine Anhänger mit mehr als sechzig Klagen wegen angeblichen Wahlbetrugs gescheitert, bei vielen davon ging es auch um die Briefwahl. Doch seither bereiten sich die Republikaner darauf vor, ein möglicherweise unliebsames Wahlergebnis besser juristisch anfechten zu können. Seit 2021 sind mehr als 34 strengere Wahlgesetze in vornehmlich republikanisch regierten Bundesstaaten erlassen worden, die Wählern den Zugang unter anderem zur Briefwahl erschweren. Sollte es den Republikanern in den Bundesstaaten bei diesen Kongresswahlen gelingen, Schlüsselpositionen für die Wahl wie die des Gouverneurs oder des Innenministers mit „election deniern“ zu besetzen, wäre das System wesentlich angreifbarer als noch im Jahr 2020.