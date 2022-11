Treffen vor G 20 : Wie die USA und China wieder den Dialog suchen

Der amerikanische Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi haben „freimütig“ miteinander gesprochen. Was das in der Sprache der Diplomatie heißt, ist klar: An Kritik wurde nicht gespart.

Für eine Entspannungspolitik erscheint der Ferienort Nusa Dua auf Bali eigentlich wie geschaffen. Zwischen tropischen Stränden, Palmen und üppig begrünten Boulevards können die Führer von Weltmächten etwas Leichtigkeit angesichts der Vielzahl von Krisen verspüren. Einige Voraussetzungen für das erste Gespräch zwischen dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping seit der Amtseinführung Bidens waren also gegeben. Sie begrüßten sich ohne Mundschutz und mit einem Händeschütteln – als Bundeskanzler Olaf Scholz vor Kurzem Peking besucht hatte, gab es von Xi keine Begrüßung mit Handschlag. Dann saßen sich zwei der mächtigsten Männer der Erde mit ihren Delegationen an langen, dünnen Tischen gegenüber. Das war an sich schon bemerkenswert. Gegenwärtig gibt es wohl weltweit kein bilaterales Verhältnis, das wichtiger ist.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Biden sagte in seinen Eröffnungsbemerkungen, die beiden Ländern sollten einen Weg finden, ihre Meinungsverschiedenheiten zu managen, damit Wettbewerb nicht in einen Konflikt abdrifte. „Die Welt erwartet von den USA und China, dass sie eine Rolle bei der Lösung der globalen Herausforderungen spielen“, sagte Biden. Als Beispiele nannte er den Klimawandel und die Nahrungsmittelsicherheit.

„Die USA stehen bereit, um mit ihnen zusammenzuarbeiten, wenn sie es wünschen“, richtete er sich direkt an Xi. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern seien kritisch für das Wohl aller Länder, sagte Biden. Eine Übertreibung war das nicht. Angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine wächst in Asien die Sorge, dass die Rivalität der beiden Ländern in einen offenen Konflikt münden könnte. Etwa wenn die Chinesen sich entscheiden sollten, in Taiwan einzumarschieren.

An Streitthemen fehlte es auch sonst nicht. Der Gipfel der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G 20), der am Dienstag eröffnet wird, steht unter dem Eindruck des Kriegs in Europa und seinen Folgen für den Energie- und Nahrungsmittelmarkt. Über Monate war darüber spekuliert worden, ob der russische Präsident Wladimir Putin ebenfalls nach Bali anreisen würde.

Erst kurz vorher hatte der Kreml bekannt gegeben, dass Putin stattdessen Außenminister Sergej Lawrow schicken würde. Um Lawrow gab es am Montag schon Aufregung, nachdem es in einer Agenturmeldung hieß, er sei nach seiner Ankunft auf Bali in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Etwas später veröffentlichte seine Sprecherin Maria Sacharowa ein Video, das den Minister in kurzen Hosen, T-Shirt und mit Lederschuhen beim Aktenstudium auf einer Terrasse vor Palmenhintergrund zeigte.

Xi erinnert an lange Beziehungen

Offen blieb, wie die anderen Teilnehmer des Gipfels am Dienstag auf die Anwesenheit Lawrows reagieren werden. Vor allem die Mitglieder der G 7, der Gruppe der stärksten Wirtschaftsmächte, hatten immer wieder gesagt, dass es nach dem Einmarsch der russischen Truppe in der Ukraine kein „business as usual“ geben dürfe. Möglich erscheint, dass ihre Vertreter während des Auftritts geschlossen den Saal verlassen könnten. Das traditionelle Gipfelfoto mit allen Teilnehmern steht ebenfalls auf der Kippe. An dem Abschlussdokument wird noch gefeilt. Dabei dürfte es vor allem darum gehen, wie der russische Krieg darin Erwähnung finden sollte. In dem Video kündigte Lawrow der Deutschen Presse-Agentur zufolge an, die Abschlusserklärung werde angenommen. Gerade habe ihn der indische Außenminister angerufen wegen weiterer Abstimmungen.