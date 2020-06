Vor Englands Küste : Leiche des Kampfflugzeug-Piloten gefunden

Ein Kampfflugzeug der amerikanischen Luftwaffe ist in die Nordsee abgestürzt. Die Ursache des Unglücks war unklar. Am Montagabend verkündete die US-Armee, dass die Leiche des verunglückten Piloten gefunden worden sei. Es habe sich um einen Routineflug des Modells F-15C Eagle gehandelt, teilte die Luftwaffe mit. Der Flieger sei vom Luftwaffenstützpunkt Lakenheath in Großbritannien losgeflogen und am Montag um 9.40 Uhr Ortszeit ins Meer gestürzt.

Britische Such- und Rettungsstellen hatten sich an der Suche beteiligt. Die Küstenwache teilte früher mit, sie habe erfahren, dass das Flugzeug 74 Seemeilen (137 Kilometer) vor der Halbinsel Flamborough Head an der Küste von Yorkshire abgestürzt sei. Ein Hubschrauber und Rettungsboote wurden entsandt. „Andere Schiffe in der Nähe sind auf dem Weg zu dem Gebiet“, teilte die Küstenwache mit. Wie die „BBC“ am Montagnachmittag berichtete, wurde das Flugzeugwrack nahe der Absturzstelle gefunden.

Lakenheath ist ein Stützpunkt der britischen Luftwaffe, auf der das 48. Geschwader der amerikanischen Luftwaffe stationiert ist. Der Fliegerhorst mit mehr als 4500 Militärbediensteten befindet sich etwa 130 Kilometer nordöstlich von London.

Auf Twitter hatte der offizielle Kanal des Stützpunkts Lakenheath am Montagmorgen noch ein mutmaßlich aktuelles Bild verbreitet, das drei Kampfflugzeuge bei der Übung zeigt. Insgesamt sollen vier Flugzeuge bei der Trainingsmission beteiligt gewesen sein.

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace sprach dem amerikanischen Militär sein Mitgefühl aus. „Meine Gedanken sind bei unseren Freunden der US-Airforce und allen am Stützpunkt RAF Lakenheath in diesem Moment“, schrieb er per Kurznachrichtendienst Twitter.