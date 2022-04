Emmanuel Macron : Der Heiler, der nicht geheilt hat

Es ist Mittagszeit, und im Radio Bleu läuft „Mein Frankreich“, eine Sendung, die sich als täglicher Bürgerkonvent versteht. Die Telefone laufen heiß, denn Emmanuel Macron sitzt im Pariser Studio und will sich mit Bürgern aus dem weiten Land austauschen, das er als Wahlkämpfer kaum bereist. „Der Präsident, also unser Präsident, ist nicht für uns da“, sagt Yvonne, die sich als Krankenschwester aus Caumont-sur-Durance, einer Kleinstadt in der Provence, vorstellt. In der Leitung knackt es. Sie verstehe ja, dass er viel Arbeit habe, aber „ich habe einen Präsidenten, der mein Leben nicht be­greift. Und die demokratische Debatte findet nicht statt.“

Eine Kamera filmt den Präsidenten vor der blauen Studiowand, wie er entgeistert blickt und dann ins Mikrofon sagt: „Ich habe mich angestrengt, in den vergangenen fünf Jahren im Land präsent zu sein.“ Der Vorwurf Yvonnes hat ihn so elektrisiert, dass er den Mitschnitt für seine Reihe von Youtube-Filmen mit dem Titel „Emmanuel Macron, le Candidat“ auswählt. In den Episoden, die wie eine Netflix-Serie ge­filmt sind, spricht Macron mit einem Re­porter im Off über alles, was ihm gerade so durch den Kopf geht. Zum Beispiel Yvonne. Sie habe ihn echt getroffen, diese Kritik, sagt Macron. Das schmerze ihn, dabei habe er doch so viel getan für seine Landsleute. Dann zählt er auf, was er für die Krankenschwestern und überhaupt im Gesundheitswesen alles verändert habe.

Wahlkampf: Distanziert und durchorchestriert

Der Austausch mit Yvonne ist bezeichnend für einen Wahlkampf, den Macron meistens aus der Distanz führt. Noch nie hat sich ein Kandidat „en campagne“ so wenig auf seine Landsleute eingelassen wie er. Er werde „so viel Präsident sein, wie er muss, und so viel Kandidat, wie er kann“, hat er gesagt. Das bedeutet: nicht viel. Die wenigen Bürgerbegegnungen wirkten wie nach einem geheimen Drehbuch abgewickelt; Macron redet, die Leute klatschen.

Wie ein Potemkinsches Dorf habe die Kleinstadt in der Bretagne ausgesehen, in der er auftrat, schreibt die Regionalzeitung. Potentielle Unruhestifter werden hinter Sicherheitsbarrieren verbannt und von einem Großaufgebot der Polizei bewacht. Ein mitreisender Journalist sollte einen Mitschnitt lö­schen, weil der Präsident einem Schaulustigen etwas über Lehrstellenangebote für Zwölfjährige gesagt hatte, was er nicht so gemeint habe.

Der Präsident ist ein Kontrollfreak

Macron ist als Wahlkämpfer ein Kon­trollfreak. Die Teilnahme an einer Talkshow im staatlichen Fernsehsender France 2, bei der jeder der zwölf Präsidentschaftskandidaten befragt wird, hat er als Einziger abgelehnt. Aus dem Elysée-Palast sickerte durch, Macron gefalle der hartnäckige Fragestil der Moderatorin nicht. Streitgespräche mit seinen po­litischen Herausforderern im Radio oder Fernsehen hat er ebenfalls ausgeschlagen. Linke Intellektuelle waren darüber so empört, dass sie unter dem Hashtag „Keine Debatte, kein Mandat“ protestierten. Genützt hat es nichts. Aber die Wut über den Präsidenten, der nicht vom hohen Ross steigt, wächst von Neuem. Sie hat mit dazu beigetragen, dass Macrons Vorsprung in den Umfragen täg­lich geschrumpft ist.

Das Argument, dass er an der diplomatischen Front gebraucht wird, hat sich ab­genutzt. Auch der Hinweis, er sei im Elysée unabkömmlich, weil Frankreich die EU-Ratspräsidentschaft innehat, wirkt auf viele Franzosen vorgeschoben. Zu Be­ginn der russischen Invasion in der Ukraine schnellten Macrons Umfragewerte in die Höhe, Fahneneffekt nennt man das in Frankreich. Je lauter das Kanonengrollen wurde, umso fester schlossen sich die Reihen um den Präsidenten, der auch Ar­meechef ist. Anfang März wollten 31 Prozent für ihn stimmen, so viele wie für Nicolas Sarkozy in seinem siegreichen Wahlkampf 2007.