25 Jahre lang wurde die Stadt am Bosporus von der AKP und ihrer Vorgängerpartei regiert. In dieser Zeit hat sich vieles verbessert – aber nun scheint das Ende des Aufschwungs erreicht.

Üzeyir Karacelik war elf Jahre alt, als er die Schwarzmeerküste verließ und sich mit seinen Eltern in Istanbul niederließ. Das war 1983. In einem Dorf nahe Giresun hatte er die Grundschule besucht; nun verdiente er als einer von unzähligen Istanbuler Straßenhändlern sein erstes Geld. Heute steht Karacelik in seinem eigenen Geschäft für Kinderspielzeug. Es nimmt das gesamte Erdgeschoss eines vierstöckigen Hauses ein. Das Haus gehört ihm ebenfalls. Über das Internet bestellen Türken aus dem ganzen Land Spielwaren bei ihm. Heute ist Karacelik wohlhabend.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Schon vor dem Umzug der Familie war er als Kind oft in Istanbul gewesen. Denn sein Großvater war schon in den sechziger Jahren in die Großstadt am Bosporus übergesiedelt, er hatte dort Arbeit als Handwerker gefunden. Den Großteil seines Verdienstes schickte er in die alte Heimat. Üzeyir Karacelik erinnert sich, wie schwer damals an kalten Wintertagen das Atmen fiel. Die Braunkohleöfen verpesteten die Luft. Auch das Wasser wurde nicht geklärt, überall stank es. Trinkwasser holten die Karaceliks im nächstgelegenen Wald. „Sehen Sie aber“, sagt der Einzelhändler, „wie gut es uns heute geht.“ Zu verdanken sei das der Partei AKP von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, die Istanbul und das ganze Land regiert. Für die früheren Regierungen seien einfache Bürger wie er ja nicht existent gewesen, sagt Karacelik. Seinen Kindern soll es noch besser ergehen. Alle drei studieren Medizin.