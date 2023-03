Protest gegen Macrons Reform am Mittwoch in Paris Bild: AP

Im amerikanischen Magazin „Newsweek“ hat sich Emmanuel Macron einmal mit Donald Trump verglichen und gesagt: Wir sind beide Dealmaker. Der Vergleich liegt fünf Jahre zurück, aber der französische Präsident versucht heute mal wieder einen großen Deal – mit der konservativen Partei der Republikaner (LR).

Am Donnerstagvormittag stimmte der Senat mit 193 zu 114 Stimmen für die Rentenreform. Für die entscheidende Abstimmung am Abend in der Nationalversammlung setzt Macron darauf, dass die Parteifreunde Nicolas Sarkozys seine Minderheitsregierung unterstützen. Bei den Präsidentenwahlen vor einem Jahr hatte er die Republikaner noch schonungslos bekämpft. Gegen die LR-Kandidatin Valérie Pécresse war ihm jedes Mittel recht, auch der Ideenklau. Doch um das Renteneintrittsalter bis 2030 von 62 auf 64 Jahre zu erhöhen, braucht er gut 40 Stimmen von den republikanischen Abgeordneten. Andernfalls würde Premierministerin Elisabeth Borne wohl stürzen und ihren Rücktritt einreichen müssen.

Am Mittwochabend hat Macron letzte Absprachen im Elysée-Palast getroffen. Jede Stimme zählt. Wie „Le Parisien“ berichtet, hat er sogar den korsischen Regionalratspräsidenten Gilles Simeoni anrufen lassen. Simeoni will mehr Autonomie für Korsika und ist eigentlich wütend auf Macron, weil dieser sich Zeit lässt und die versprochene Kompetenzübertragung größtenteils aussitzt. Aber auf die korsischen Abgeordneten in der Nationalversammlung könnte es bei der Abstimmung ankommen. Deshalb hat der Präsident sie davor gewarnt, was ein Sturz der Regierung für Korsika bedeuten könne. Noch mehr Zeit würde vergehen, bevor die Mittelmeerinsel den versprochenen Autonomiestatus erhalte.

Die Regierung als Call Center

Republikanische Abgeordnete berichteten in der Presse davon, dass sie ähnlich umworben wurden. Bei einem klingelte das Mobiltelefon, in der Leitung war Finanzminister Bruno Le Maire, der bis 2017 den Republikanern angehörte. Le Maire soll ihm versprochen haben, Investitionsprojekte in seinem Wahlkreis mit besonderem Wohlwollen zu prüfen, sollte er für die Rentenreform stimmen. Auch Parlamentsminister Franck Riester soll viel Zeit am Telefon verbracht haben. Die Regierung sei ein Call Center geworden, hieß es im Radio.

Macron lässt über sich gern verbreiten, dass er risikofreudig sei. Am Mittwochabend spielte er bei einer Krisensitzung im Elysée-Palast alle Optionen mit seinen Vertrauten, Premierministerin Elisabeth Borne, Arbeitsminister Olivier Dussopt, Haushaltsminister Gabriel Attal, Parlamentsminister Franck Riester und Regierungssprecher Olivier Véran durch. Sollte sich am Donnerstagnachmittag abzeichnen, dass republikanische Abgeordnete wankelmütig werden, dann wolle er keine offene Abstimmung wagen, hieß es hinterher. Die Premierministerin würde dann auf Verfassungsartikel 49.3 zurückgreifen. Die Debatte über Rentenreform wäre beendet und es würde keine Abstimmung geben, weil die Regierung die Vertrauensfrage mit dem Gesetzentwurf verknüpft. Die Opposition hätte dann 24 Stunden Zeit, um einen Misstrauensantrag zu stellen.

Bislang haben sich die Abgeordneten des Linksbündnisses Nupes immer geweigert, für Misstrauensanträge des Rassemblement National zu stimmen. Doch dieses Mal bahnt sich eine Alternative an. Der liberale Abgeordnete Charles de Courson plant, einen Misstrauensantrag einzubringen. Der erfahrene Finanzfachmann ist ein dezidierter Gegner der Rentenreform. Das Linksbündnis könnte dem Antrag zustimmen. Marine Le Pen wiederum hat bereits angekündigt, ihre Fraktion werde alle Misstrauensanträge unterstützen, um die Rentenreform zu Fall zu bringen.

Es bleibt also spannend in Frankreich. „Stunde der Wahrheit“ titelte „Libération“ und „Le Parisien“ spricht bereits vom „Längsten Tag“. Tatsächlich steht für Macron viel auf dem Spiel. Schafft er es, die Rentenreform per Abstimmung durch das Parlament zu bringen, dann schreibt er sich als Reformer ein. Stürzt hingegen die Regierung, dann könnte er die Nationalversammlung auflösen und Wahlen ansetzen.