Vor dem NATO-Gipfel : Warschau will US-Atomwaffen in Polen

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Freitag auf dem EU-Gipfel in Brüssel Bild: EPA

Die polnische Regierung hat deutlicher als bisher ihren Wunsch nach Beteiligung an der „nuklearen Teilhabe“ in der NATO bekräftigt. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki äußerte sich öffentlich zunächst am Freitagabend nach dem EU-Gipfel in Brüssel und am Samstag noch einmal bei einem Auftritt in Polen: „Wir legen die Hände nicht in den Schoß, wenn Putin alle möglichen Bedrohungen eskaliert.“

In Brüssel appellierte Morawiecki an die Verbündeten, das Teilhabeprogramm zu erweitern. Im Rahmen der Teilhabe sind seit Jahrzehnten amerikanische Atomwaffen bei mindestens vier Bündnispartnern stationiert, darunter in Deutschland und in den Niederlanden. Die Entscheidung über ihren Einsatz treffen jedoch die Amerikaner.

Morawiecki sagte, wenn Putin „den Westen zu erpressen versucht und die Verlegung taktischer Atomwaffen nach Belarus verkündet, wollen auch wir das höchste Niveau an Sicherheit haben“. Die Einbeziehung Polens in die Teilhabe „würde unsere Sicherheit sehr festigen“. Das letzte Wort hätten die Amerikaner. „Wir erklären unseren Willen, schnell zu handeln.“

Forderung schon vor Ukrainekrieg auf Tagesordnung

Washington reagierte allerdings reserviert. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats sagte am Wochenende, er habe zu diesem Thema „nichts zu sagen“, außerdem „informieren wir nicht über die Stationierung von nuklearen Waffensystemen“. Man sehe „keine Anzeichen“ für einen geplanten Atomwaffeneinsatz Russlands in der Ukraine oder Europa. Daher habe sich die Linie der amerikanischen Abschreckung auch nicht geändert.

Forderungen nach nuklearer Teilhabe wurden bereits vor dem 2022 begonnenen russischen Überfall auf die ­Ukraine laut. Im vergangenen Oktober war Staatspräsident Andrzej Duda, der laut Verfassung die Außenpolitik „mitgestaltet“ und sich persönlich immer stark in den Beziehungen zu Washington engagiert hat, von der regierungsnahen Zeitung „Gazeta Polska“ zum Thema befragt worden. Er antwortete: „Potentiell gibt es immer die Möglichkeit, an der nuklearen Teilhabe mitzuwirken. Wir haben mit ame­rikanischen Führungspersonen darüber gesprochen, ob sie eine solche Möglichkeit in Erwägung ziehen. Die Frage ist offen.“ Allerdings, so Duda, gebe es „keine Anzeichen“ dafür, dass Polen in der „nahen Zukunft“ über solche Waffen verfügen werde.

Auch damals hatte Amerika erwidert, es gebe dazu keine Gespräche. In seiner Nationalen Sicherheitsstrategie von 2020 hatte Polen eine aktive Mitwirkung „an der Gestaltung der Politik der nuklearen Abschreckung“ des Bündnisses angekündigt. Zugleich ist Polen im Lager jener NATO-Partner, die das von Berlin angeregte Sky Shield-Programm zur Luftverteidigung ablehnen.

Morawiecki vergleicht EVP-Chef Weber mit Prigoschin

Die Entwicklung an der Grenze zu Belarus, wo wie 2021 Migranten aus Asien und Afrika in die EU zu kommen versuchen, bereitet Polen seit Monaten besondere Sorge. Personen, möglicherweise Migranten, bewerfen laut Polens Grenzschutz die Beamten der Behörde über den Grenzzaun hinweg mit Gegenständen und haben kürzlich auch erstmals eines ihrer Fahrzeuge „beschossen“.

Wegen der jetzt geplanten Verlegung russischer Wagner-Söldner nach Belarus will Polen jetzt auch zusätzliche Polizisten an seine Ostgrenze schicken. Die 500 Beamten, darunter auch Mitglieder der Antiterroreinheit, sollen die 5000 Grenzschützer und 2000 Soldaten unterstützen, die derzeit an der Grenze stationiert seien, teilte Innenminister Mariusz Kamiński am Sonntag über Twitter mit.

Morawiecki stellte die Wagner-Miliz im Osten überdies bei einem Wahlkampfauftritt in eine Reihe mit der „Weber-Gruppe“ im Westen Europas. Der deutsche EVP-Chef Manfred Weber, zu dessen Parteienfamilie auch die größte Oppositionspartei in Polen gehört, hatte vorige Woche in der F.A.Z. gesagt, nur die EVP könne in Polen die regierende nationalkonservative PiS ablösen.

Die liberale Warschauer Zeitschrift „Polityka“ hat Morawieckis Vorstoß zur nuklearen Teilhabe kritisiert: „Es ist nicht nur unangemessen, es ist auch unverantwortlich, ein solch schwerwiegendes Thema zehn Tage vor dem NATO-Gipfel aufzuwerfen.“ Möglicherweise wolle die Regierung die „Aufregung“ vor dem Gipfel des Bündnisses in Vilnius nutzen und zugleich ihr Image als engagierter Verbündeter stärken. Vielleicht habe es auch mit der Parlamentswahl im Herbst zu tun.

Vergangenes Jahr ergab eine Umfrage für die Zeitung „Rzeczpospolita“, dass 54 Prozent der Polen eine Mitwirkung Polens an der Teilhabe begrüßten. Vor allem Anhänger der PiS und Menschen unter 30 Jahren sprachen sich dafür aus (68 beziehungsweise 93 Prozent).