Vor dem Gipfel in Vilnius : Schwedens Mitgliedschaft „in Reichweite“

Kurz vor dem Gipfeltreffen in Vilnius ist offen, was die Allianz Kiew verspricht – und was aus Schweden wird. Immerhin einigt sie sich darauf, dass zwei Prozent der Wirtschaftskraft künftig die Untergrenze für Verteidigungsausgaben sein soll.

Jens Stoltenberg am 7. Juli in Brüssel Bild: AFP

Schafft es Schweden in Vilnius über die Ziellinie? NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Erwartungen ziemlich hoch angesetzt. „Schwedens Mitgliedschaft ist in Reichweite“, sagte er am Donnerstag. „Es ist absolut möglich, beim Gipfeltreffen nächste Woche eine positive Entscheidung zu bekommen.“ Am Abend, bevor sich die Staats- und Regierungschefs der Allianz am Dienstag in der litauischen Hauptstadt treffen, werden der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan dort zusammenkommen. Von Erdogan hängt es ab, ob das türkische Parlament das Beitrittsprotokoll ratifiziert. Auch Ungarn würde sich dann rasch anschließen – das ist die allseits geteilte Annahme von Di­plo­maten.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Diese Dramaturgie weckt Erinnerungen an den NATO-Gipfel vor einem Jahr in Madrid. Dort wurde am Vorabend des Treffens ein erster Durchbruch erzielt, der es erlaubte, die Beitrittsprotokolle Schwedens und Finnlands zu unterzeichnen und beide Länder formal zu „Eingeladenen“ zu erheben. Helsinki trat dann im April bei – Stockholm muss aber weiter warten.