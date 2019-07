Vor Ankunft der „Alan Kurdi“ : Italien bekräftigt Sperrung der Häfen

Das italienische Innenministerium hat am Freitagnachmittag die Sperrung italienischer Hoheitsgewässer sowie italienischer Häfen für das Rettungsschiff „Alan Kurdi“ der Regensburger Hilfsorganisation „Sea Eye“ bekräftigt. Das Schiff, das am Morgen vor der Küste Libyens 65 Bootsflüchtlinge von einem überfüllten Schlauchboot aufgenommen hatte, solle Häfen auf Malta oder in Tunesien anlaufen, hieß es aus dem Palazzo Viminale, dem Amtssitz des Innenministers in Rom.

Außerdem wurde die Besatzung des Segelschiffes „Alex“ der italienischen Hilfsorganisation „Mediterranea“ mit 53 Migranten an Bord vom Innenministerium aufgefordert, Kurs auf Malta zu nehmen. Die maltesische Regierung habe die Aufnahme der Bootsflüchtlinge zugesagt. Am Freitagnachmittag lag die „Alex“ etwa zwölf Seemeilen vor Lampedusa. Die Flüchtlinge an Bord hatte das Segelschiff am Donnerstag vor der Küste Tunesiens aufgenommen. Die Besatzung teilte mit, man sei nicht in der Lage, mit so viel Migranten an Bord die rund hundert Meilen lange Fahrt nach Valletta auf Malta aufzunehmen. Wasser und Nahrungsmittel seien knapp, zudem müssten die meisten Migranten, unter denen sich schwangere Frauen befänden, in der prallen Sonne auf Deck ausharren.

Das Verteidigungsministerium in Rom signalisierte am Nachmittag die Bereitschaft, ein Schiff der italienischen Kriegsmarine zur „Alex“ zu schicken, um die Migranten vor Lampedusa an Bord zu nehmen und nach Malta zu bringen. Unklar blieb, ob Rom bereit ist, im Gegenzug für die Aufnahme der Migranten von der „Alex“ von Malta die gleiche Zahl von Flüchtlingen zu übernehmen.

Innenminister Matteo Salvini reagierte mit provozierender Gelassenheit auf die Nachricht, wonach die Anwälte der deutschen Kapitänin Carola Rackete Verleumdungsklage gegen ihn einreichen wollten. Auf Twitter schrieb Salvini über Rackete: „Sie verstößt gegen Gesetze und greift italienische Militärangehörige an – und jetzt verklagt sie mich. Ich lasse mich nicht von Mafiosi einschüchtern, noch weniger von einer reichen und verwöhnten deutschen Kommunistin! Küsschen.“

Racketes Anwalt Alessandro Gamberini hatte Freitagmittag im italienischen Rundfunk wissen lassen, die Verleumdungsklage sei vorbereitet. Es sei nicht leicht gewesen, alle Beleidigungen zu erfassen, die Salvini in der vergangenen Woche gegen Rackete ausgesprochen habe. Salvini hatte Rackete unter anderem als „Nervensäge“ bezeichnet, die den Italienern „auf den Sack“ gehe und der „kriminellen Kapitänin“ vorgeworfen, sie habe versucht, „fünf italienische Militärangehörige zu töten“. Racketes Anwalt bezeichnete die Verleumdungsklage als „Signal“. Salvini genießt als Senator und als Regierungsmitglied Immunität vor Strafverfolgung.