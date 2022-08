Indien und Pakistan : Blutiger Anfang

Die Vertragsverhandlungen am 3. Juli 1947 in Neu Delhi. Am Tisch von links: Nehru, Mountbatten, Jinnah Bild: AKG

Mit der Eigenständigkeit des ehemaligen Britisch-Indien vor 75 Jahren endete nicht die dreihundertjährige britische Kolonialherrschaft. Zu Ende ging auch ein jahrzehntelanger Freiheitskampf indischer Nationalisten -- wie Mohandas „Mahatma“ Gandhi, Jawaharlal Nehru und Muhammad Ali Jinnah.

Jedoch hatte das neue Gebilde von Geburt an einen Schönheitsfehler: Der Preis war die Teilung Britisch-Indiens in zwei getrennte Staaten. Die Aufspaltung der Kronkolonie in Indien und Pakistan war nicht das, was sich die Helden der Unabhängigkeit erträumt hatten. Selbst Jinnah, der einflussreiche Anführer der Muslimliga, war lange für ein vereinigtes Indien eingetreten.