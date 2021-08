Von Rakete verursacht : Explosion in Kabul

Eine Spezialeinheit der Taliban bewacht die Straßen am Sonntag in Kabul. Bild: AFP

Die afghanische Hauptstadt Kabul ist abermals von einer Explosion erschüttert worden. Beobachter berichteten am Sonntag von einem lauten Explosionsgeräusch in der Stadt. Ein Beamter der ehemaligen afghanischen Regierung sagte, die Explosion sei von einer Rakete verursacht worden, die nach ersten Informationen „ein Haus getroffen“ habe.

Der Vorfall ereignete sich nur drei Tage nach dem verheerenden Selbstmordanschlag am Flughafen der Stadt mit mehr als hundert Toten, zu dem sich der regionale Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekannte. Die Vereinigten Staaten hatten am Samstag vor einer anhaltend hohen Anschlagsgefahr gewarnt. Demnach hielt die US-Armeeführung einen Anschlag binnen „24 bis 36 Stunden“ für „sehr wahrscheinlich“.

Bei dem Selbstmordanschlag am Kabuler Flughafen am Donnerstag waren auch 13 amerikanische Soldaten getötet worden. Als Vergeltung für den Anschlag flog die amerikanische Armee in der Nacht zum Samstag einen Drohnenangriff auf den IS-Ableger IS-K. Dabei wurden nach Angaben des Pentagon zwei ranghohe Mitglieder der islamistischen Splittergruppe getötet. Der amerikanische Präsident Joe Biden kündigte weitere Vergeltungsangriffe an.