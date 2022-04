Regierungswechsel in Südkorea : Ein Präsident zieht ins Verteidigungsministerium

Am Freitag kamen die ersten Möbelwagen. Im Verteidigungsministerium in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul begannen die Beamten, Papiere zu schreddern und Umzugskartons vorzubereiten. Sie müssen ausziehen, damit der neue Präsident Yoon Suk-yeol nach der Inauguration am 10. Mai vom neuen Arbeitsplatz aus seine Tätigkeit aufnehmen kann. Der konservative Yoon will nicht im traditionellen Blauen Haus arbeiten, das er als Symbol einer imperialen und volksfernen Präsidentschaft ansieht.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio.





Aus sicherheitspolitischen Erwägungen hielt der scheidende Präsident Moon Jae-in es für keine gute Idee, das Präsidialamt mal fix in das Verteidigungsministerium zu verlegen, und das in einer Zeit, in der Nordkorea mit Tests von Interkontinentalraketen auf sich aufmerksam macht. Doch der neugewählte Präsident setzte sich durch. Moon gab in dieser Woche als erste Tranche 36 Milliarden Won (27 Millionen Euro) aus einem Reservefonds für den Umzug frei.