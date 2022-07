Aktualisiert am

Nordmazedonien und Albanien : Von Hürde zu Hürde auf dem Weg in die EU

Der Ministerpräsident von Nordmazedonien, Dimitar Kovačevski, nach der Abstimmung am Samstag Bild: EPA

Nordmazedonien und Albanien dürfen mit der Europäischen Union Gespräche über einen Beitritt beginnen. Zumindest für Nordmazedonien könnten die Verhandlungen aber schon bald wieder in einer abermaligen Blockade enden. Das sind die Aussichten, nachdem das mazedonische Parlament in Skopje am Samstag einen französischen „Kompromissvorschlag“ gebilligt hat, der einen Konflikt Nordmazedoniens mit Bulgarien zumindest vertagen soll.

Von 120 stimmten 68 Abgeordnete für den Vorschlag. Die stärkste politische Kraft der slawisch-mazedonischen Mehrheitsbevölkerung, die oppositionelle Partei VMRO, hatte die Abstimmung boykottiert. Da die Fraktionen der albanischen Parteien geschlossen für den Vorstoß der Regierung stimmten, kam die Mehrheit dennoch zustande.