Die Spitzen von EU und NATO haben am Freitag bei einem gemeinsamen Besuch auf ei­ner norwegischen Gasbohrinsel die Bedeutung des Landes für die Energieversorgung Europas hervorgehoben und ihren gemeinsamen Willen be­kundet, Energieinfrastruktur besser zu schützen. „Putin hat versucht, die Europäische Union zu erpressen, indem er uns von russischen Gaslieferungen abschneidet“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Doch habe Nor­wegen seine Produktion erhöht, und „das hat uns durch den Winter geholfen“. Auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hob hervor, dass der russische Präsident damit gescheitert sei, „Energie als Waffe einzusetzen“. Zugleich verwies er darauf, wie „verletzbar“ die Energiestruktur sei. Am Donnerstag hatte sich erstmals eine Taskforce von EU und NATO zum Schutz kritischer Infrastrukturen getroffen.

Der norwegische Ministerpräsident Jo­nas Gahr Støre empfing Stoltenberg und von der Leyen auf der Plattform Troll A, der weltweit größten Konstruktion dieser Art, 65 Kilometer vor der norwegischen Küste nahe der Stadt Bergen. Sein Land stille zwischen 30 und 40 Prozent des Bedarfs an Erdgas in der EU, sagte er. Allein zehn Prozent werden von dieser Plattform gefördert, die seit 1996 in Betrieb ist. „Es ist unsere Ambition, dieses hohe Niveau über die nächsten vier bis fünf Jahre aufrechtzuhalten.“ Støre erinnerte daran, dass er gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz im November die NATO gebeten hatte, Initiativen zum Schutz der Energieinfrastruktur zu koordinieren. Allein in Norwegen gebe es neunzig Installationen auf See und 8000 Kilometer Unterseelei­tungen.

Das Thema war mit den Explosionen an den Nordstream-Gasleitungen in der Ostsee auf die Tagesordnung von NATO und EU gerückt. „Die NATO muss in der Lage sein, die kritische Infrastruktur der Verbündeten zu schützen“, sagte Stoltenberg, wenn auch nicht „jeden Meter zu jeder Zeit“. Die Allianz habe deshalb ihre Patrouillen und Übungen auf See verstärkt. Der Besuch auf der Plattform wurde symbolträchtig flankiert von vier Fregatten der ständigen maritimen Einsatzgruppe der Allianz, die gerade von einem Manöver in Nordnorwegen zurück­kehrten.

„Die militärische Präsenz ist wichtig, weil sie eine klare Botschaft der Abschreckung sendet“, erläuterte Stoltenberg ge­genüber der F.A.Z. auf der Plattform. Die Verbündeten müssten ihre Fähigkeiten weiter verstärken, von Aufklärungsflugzeugen bis hin zu speziellen U-Booten. „Wir wissen, dass Russland besondere Programme hat, mit denen es unsere In­frastruktur im Meer überwacht, und Fä­higkeiten, um dagegen vorzugehen.“

Er­kenntnisse deutscher Ermittler, die da­rauf hindeuten, dass eine ukrainische Gruppe für die Explosionen an den NordStream-Leitungen verantwortlich sein könnte, änderten nichts an der Gefahreneinschätzung. „Was wir wissen, ist, dass es ein Angriff war, ein Sabotageakt“, sagte Stoltenberg. Man müsse die nationalen Ermittlungen abwarten. In Norwegen hatten im September auch Sichtungen von Drohnen nahe Förderplattformen zu Verunsicherung ge­führt. Mehrere Russen waren festgenommen und verurteilt worden, weil sie illegal Drohnen hatten fliegen lassen. Darauf angesprochen, sagte Støre der F.A.Z.: „Wir haben Maßnahmen dagegen ergriffen. Unsere Plattformen sind mit Sensoren ausgestattet. In den vergangenen Mo­naten haben wir so etwas nicht mehr be­obachtet.“