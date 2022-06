Absichtserklärung : EU soll Erdgas aus Israel bekommen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 15. Juni 2022 in Kairo. Bild: Reuters

Im Bestreben, ihre Erdgasversorgung unabhängig von Russland zu machen, setzt die Europäische Union unter anderem auf eine Zusammenarbeit zwischen Ägypten und Israel. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war am Mittwoch in Kairo zugegen, als Energiekommissarin Kadri Simson, der ägyptische Erdölminister Tarek El-Molla und die israelische Energieministerin Karine Elharrar eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichneten. Vorgesehen ist, dass von Israel gefördertes Erdgas an die ägyptische Mittelmeerküste gepumpt und in den dortigen Anlagen verflüssigt wird. Anschließend soll es in die EU verschifft werden.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Das Abkommen sei „ein großer Schritt nach vorn bei der Energieversorgung Europas“, lobte von der Leyen. Sie sprach zugleich von einem „ersten Schritt auf dem Weg zu einem mittelmeerweiten Abkommen“. Elharrar sagte, in einem „historischen Augenblick“ sei „das kleine Israel ein signifikanter Akteur im globalen Energiemarkt geworden“. Laut einer Schätzung des israelischen Fernsehkanals 12 könnte der Erdgasexport in die EU dem Staat jährlich knapp 280 Millionen Euro einbringen. Vor der Küste Israels und der Nachbarländer gibt es große Erdgasvorkommen. Israel hat bislang aber kein Gas nach Europa exportiert; weder gibt es entsprechende Pipelines, noch besitzt Israel Verflüssigungsanlagen. Ägypten, das über solche Anlagen verfügt, strebt an, der regionale Hauptumschlagplatz für Erdgas zu werden.

Die EU will den russischen Anteil an ihrer Gasversorgung, der vor dem Beginn des Ukrainekriegs etwa vierzig Prozent betrug, noch in diesem Jahr um zwei Drittel reduzieren. Bei einem Treffen mit Elharrar in Israel am Montagabend hatte von der Leyen gesagt, sie hoffe auf einen Beginn der Lieferungen noch vor dem Winter. Bei einer Pressekonferenz mit dem ägyptischen Präsidenten Abd al-Fattah al-Sisi am Mittwoch in Kairo hob sie zugleich hervor, dass die „Energien der Zukunft“ erneuerbare Energien seien. Die EU und Ägypten wollen in diesem Bereich kooperieren. Auch die europäisch-ägyptisch-israelische Absichtserklärung verwies auf Umweltschutzbedenken und hielt fest, dass alle Beteiligten daran arbeiten wollten, die klimaschädlichen Methanemissionen zu reduzieren.