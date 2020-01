Brexit : Das Johnson-Experiment

Was kommt nach dem Brexit? Die Insel verwandelt sich in ein Laboratorium, in dem ein neuer Weg zwischen Globalisierung und nationaler Identität gesucht wird.

„Auch wenn die Regierung in London in vielen Bereichen andere Wege als Brüssel gehen will, setzt sie klar auf Zusammenarbeit“, kommentiert Jochen Buchsteiner. Bild: AFP

Gespalten, erschöpft und doch entschieden verlassen die Briten die Europäische Union. Das Referendum von 2016, die klare Mehrheit für den Austritt, erwies sich schließlich doch als die Zäsur, zu der es die Gewinner erklärt hatten. So manches Mal schien der Vollzug auf Messers Schneide, aber am Ende kamen die Brexit-Gegner nicht gegen das demokratische Argument an. Wozu befragt man ein Volk, wenn man dann seinen Willen nicht befolgt?

Der Respekt vor der Mehrheitsentscheidung hatte nicht nur deswegen so hohen Rang, weil sich in der langen demokratischen Geschichte des Landes noch nie mehr Menschen an einer Wahl beteiligt hatten. Es ging auch ums Selbstverständnis. Als Hüter der ältesten Parlamentsdemokratie wollten sich die Briten nicht einreihen in die Nationen, die „verlorene“ EU-Referenden einfach wiederholt hatten. Selbst viele, die den Brexit unverändert für einen Fehler halten, betrachteten ein „zweites Referendum“ mit mulmigem Gefühl.