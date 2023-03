Applaus muss sein: Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping am Dienstag in der Großen Halle des Volkes in Peking Bild: AFP

Xi Jinping hat schon oft davon gesprochen, dass China von „ausländischen Mächten“ schikaniert und unterdrückt werde. Zwischen den Zeilen war immer klar, welches Land der Staats- und Parteichef damit meint. Nur ausgesprochen hat er es fast nie. Deshalb ließen seine Worte am Dienstag aufhorchen. „West­liche Länder, angeführt von den Vereinigten Staaten, haben China in all­umfassender Weise eingedämmt und unterdrückt, was für die Entwicklung un­seres Landes beispiellose Herausforderungen ge­bracht hat“, sagte Xi vor De­legierten der sogenannten Konsultativkonferenz.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Das Beratungsgremium tagt in dieser Woche zeitgleich mit dem Nationalen Volkskongress in Peking. Xi pflegt solche Sitzungen zu nutzen, um zentrale politische Botschaften zu kommunizieren. In diesem Fall schien er die Verantwortung für die wirtschaftlichen Probleme seines Landes, die er mit seiner Null-Covid-Politik und Schlägen gegen die Privatwirtschaft selbst mitverursacht hat, in Wa­shington zu suchen. Xi rief das Land dazu auf, hinter ihm die Reihen zu schließen und zum Kampf bereit zu sein.