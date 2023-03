Aktualisiert am

Volkskongress in Peking : China rüstet weiter auf

Simulierte Demokratie: Der chinesische Staatschef Xi Ping kommt zur Eröffnungssitzung des Volkskongresses in Peking. Bild: AFP

Zum zehnten und letzten Mal trat Ministerpräsident Li Keqiang am Sonntagmorgen vor die knapp 3000 Delegierten des Nationalen Volkskongresses. Im Laufe der Sitzungswoche wird sein Nachfolger Li Qiang ins Amt eingeführt. Das stark ritualisierte Protokoll der Veranstaltung sieht nicht vor, dass der scheidende Ministerpräsident sich in seiner Rede persönlich verabschiedet. Dabei bedeutet sein Abgang eine Zäsur. Erstmals werden nur noch Männer im Staatsrat sitzen, die ihren Aufstieg Xi Jinping zu verdanken haben.

Wie in jedem Jahr trug Li Keqiang den Arbeitsbericht der Regierung vor. Das Hauptaugenmerk lag auf dem Wachstumsziel, das China sich selbst vorgibt. Mit „rund fünf Prozent“ liegt es in diesem Jahr im Rahmen der Erwartungen. Der Verteidigungshaushalt soll derweil um 7,2 Prozent auf 1,55 Billionen Yuan (211 Milliarden Euro) ansteigen und damit etwas mehr als in den beiden Vorjahren.

Der Zuwachs fällt einmal mehr deutlich kräftiger aus als das erwartete Wachstum. „Angemessen und vernünftig“ nannte der Sprecher des Volkskongresses den Anstieg des Wehretats. Er entspreche den „komplexen Sicherheitsherausforderungen und den Aufgaben Chinas als Großmacht“.

Die von China veröffentlichten Zahlen geben nach Einschätzung internationaler Fachleute aber nur einen Teil seiner Militärausgaben wieder. Nicht enthalten seien etwa Ausgaben für paramilitärische Polizeieinheiten und der Küstenwache, die beide dem Militär unterstehen, ebenso wie Pensionen für demobilisierte Soldaten und einige Baukosten für militärische Infrastruktur.

Die Denkfabrik Stockholm International Peace Research Institute veröffentlicht regelmäßig eigene, deutlich höhere Schätzungen zum chinesischen Wehretat. Für das Jahr 2019 lag der Wert rund 40 Prozent höher als die von China veröffentlichte Zahl. Amerikanische Verteidigungspolitiker beklagen seit Langem die Intransparenz der chinesischen Angaben zum Militärhaushalt. Nur eine Gesamtsumme werde verkündet, aber keine Details zu einzelnen Posten, aus denen sich Prioritäten ableiten ließen.

Chinas Aufrüstung beschleunigt den Rüstungswettlauf in der Region. So plant Japan für das laufende Jahr einen Anstieg der Rüstungsausgaben um 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Australien plant im Rahmen des Sicherheitsbündnisses AUKUS mit Großbritannien und den Vereinigten Staaten den Kauf von atomar betriebenen U-Booten zum Preis von rund 128 Milliarden Dollar.

Der Arbeitsbericht der chinesischen Regierung ist wie immer arm an Details und reich an wolkigen Worten und Parteisprech. Wer nach Hinweisen auf den künftigen Kurs sucht, muss sich die Mühe machen, das Papier mit dem Bericht aus dem Vorjahr zu vergleichen. Zum Militär lässt sich ein stärkerer Fokus auf Gefechtsbereitschaft herauslesen sowie auf das Erreichen von Modernierungszielen bis zum Jahr 2027, dem hundertsten Gründungsjubiläum der Volksbefreiungsarmee. Daraus lässt sich eine Beschleunigung der Militärreform ablesen.

Bei Taiwan kommt zweimal das Wort „friedlich“ vor

Der Chef des amerikanischen Auslandsgeheimdienstes CIA, William Burns, sagte kürzlich, die Vereinigten Staaten verfügten über Informationen, wonach Xi Jinping die Streitkräfte angewiesen habe, bis 2027 „bereit“ zu sein, Taiwan zu erobern – was freilich nicht bedeutet, dass 2027 ein Befehl zum Angriff erteilt wird.

Li Keqiangs Arbeitsbericht enthält zu Taiwan in diesem Jahr eine leicht abgeschwächte Sprache. Zweimal, statt einmal, kommt das Wort „friedlich“ vor. Ein Verweis auf „ausländische Einflussnahme“ wurde gestrichen. Eine „Verbesserung der Systeme und Leitlinien“ wird angekündigt. Das könnte auf ein neues Strategiepapier zum Umgang mit Taiwan hinweisen. Die Mäßigung in der Sprache hat vermutlich mit der taiwanischen Präsidentenwahl im kommenden Januar zu tun.

Peking hofft, dass die chinafreundlichere oppositionelle Nationale Volkspartei die Wahl gewinnt. Harsche Töne aus Peking könnten dagegen der Regierungspartei von Präsidentin Tsai Ing-wen Rückenwind geben.

Nur eine Handvoll Journalisten zugelassen

Die Sitzung des Volkskongresses ist eine groß angelegte Simulation von Demokratie. Das zeigte sich etwa im Umgang mit Journalisten: Alle Auslandskorrespondenten wurden eingeladen, sich für die Eröffnungssitzung zu registrieren. Zugelassen wurde dann aber nur eine Handvoll. Begründung? Keine. Die Regie der Staatsmedien legt Wert darauf, möglichst häufig ausländische Gesichter einzublenden. Stipendiaten aus Afrika sind zahlreich vertreten.

Kein Beitrag des Staatsfernsehens kommt derzeit ohne begeisterte Verweise auf Chinas „ganzheitliche Demokratie“ aus. Der Sprecher des Volkskongresses sprach von der „größten Wahl der Welt“. Die 3000 Delegierten sind jedoch von der Kommunistischen Partei handverlesen und nicken die Personalentscheidungen und Gesetzentwürfe der Führung nur ab.

Im Laufe der Woche wird der Xi-Vertraute Li Qiang zum neuen Ministerpräsidenten „gewählt“. Der frühere Parteichef von Schanghai wird in China vor allem mit dem desaströsen zweimonatigen Lockdown in der wichtigsten Wirtschaftsmetropole des Landes in Verbindung gebracht. Auch der Posten des Verteidigungsministers, des Chefberaters für Wirtschaftsfragen und des Zentralbankchefs werden neu besetzt.

Darüber hinaus sollen die Delegierten einen Plan absegnen, der eine massive Umstrukturierung der Partei- und Staatsinstitutionen vorsieht. Es wird erwartet, dass der Einfluss der Partei vergrößert und die Macht noch stärker in Xi Jinpings Händen zentriert.