Außenministerin Baerbock will am Abend den Internationalen Strafgerichtshof würdigen. In New York sprechen soll auch Claus Kreß. Im Interview fordert der Völkerrechtler ein internationales Sondertribunal, um Russlands Verbrechen in der Ukraine zu ahnden.