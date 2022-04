Völkerrecht im Krieg : Putins Verbrechen verjähren nicht

Auch in Russland können sich Machtverhältnisse ändern: Präsident Putin am 12. April am Weltraumbahnhof Wostotschnyj Bild: AP

Aus seinem Bunker heraus wandte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kürzlich an den UN-Sicherheitsrat, an das Organ also, das „die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit“ trägt. So normiert es die UN-Charta. Detailliert schilderte Selenskyj die Gräueltaten von Butscha. Dann fragte er: „Wo ist die Sicherheit, die der Sicherheitsrat eigentlich gewährleisten sollte?“

Die Antwort gab er selbst: „Diese Sicherheit haben wir nicht.“ Leider müsse man feststellen, dass die Vereinten Nationen nicht effektiv arbeiten könnten. Tief greifende Reformen seien notwendig. Schließlich fragte er: „Meine Damen und Herren, sind Sie bereit, die Vereinten Nationen dichtzumachen? Sind die Zeiten des Völkerrechts vorbei? Falls die Antwort Nein lautet, müssen Sie handeln. Jetzt.“

Selenskyj äußerte einen Eindruck, der sich bei vielen Menschen eingestellt hat. Der Überfall auf die Ukraine, die Massaker, die unverhohlenen Drohungen mit Chemiewaffen – all das wirkt wie das Ende des Rechts. Elementare Grundsätze haben Putin nicht von seiner Invasion abgehalten, und sie stoppen ihn auch nicht. Einmal mehr treten die Grenzen des Völkerrechts deutlich und bitter zutage. Es sind die Schwächen einer Rechtsordnung, die nicht vollstreckt werden kann. Trotzdem wäre es falsch, ihr Ende auszurufen. Auch noch so massive Verstöße ändern nichts an der Geltung des Rechts. Sie sind dadurch überhaupt erst feststellbar.

Völkerstrafrecht als politischer Faktor

Der amerikanische Rechtswissenschaftler Samuel Moyn sprach mit Blick auf die rechtlich nicht bindende Allgemeine Erklärung der Menschenrechte einmal von der „letzten Utopie“. Dieser Tage ist man geneigt, auch das bindende Völkerstrafrecht so zu nennen. Es entfaltet aber auch in der Realität Wirkung, selbst wenn es den Krieg nicht stoppt. Staaten und ihre Herrscher werden daran gemessen – unabhängig davon, ob Putin vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag landet. Ohne einen Regimewechsel ist das undenkbar, auf ein Mindestmaß an Kooperation sind die Richter schließlich angewiesen. Der Heimatstaat muss die Überstellung von Kriegsverbrechern wenigstens geschehen lassen. Auch in Russland können sich die Machtverhältnisse aber ändern.

Zu einem politischen Faktor ist das Völkerstrafrecht schon jetzt geworden. Die russische Invasion hat die Weltgemeinschaft zusammenwachsen lassen. Nachdem Karim Asad Ahmad Khan, der Chefankläger des Gerichtshofs, am 28. Februar eine sogenannte Staatenüberweisung angeregt hatte, vergingen nur wenige Tage, bis ihm mehr als vierzig Länder folgten. Sie forderten den IStGH auf, tätig zu werden, und verliehen den Ermittlungen damit eine besondere Legitimität. So ein Zeichen hatte es noch nie gegeben.

Für den Gerichtshof ist es umso bedeutsamer, als seine Effizienz in besonderem Maße vom Wohlwollen der Staaten abhängt. Er ist schließlich nicht universell zuständig. Grundsätzlich kann ein Täter dort nur bestraft werden, wenn er einem Vertragsstaat angehört, das Verbrechen in einem Vertragsstaat geschah oder ein Beschluss des UN-Sicherheitsrates vorliegt.

Der Gerichtshof erstarkt

Heute hat der IStGH 123 Vertragsstaaten, nachdem sich einige in den vergangenen Jahren abgewandt haben, unter ihnen Russland. Die USA gehörten nie dazu. Der Regierung in Washington ist es sogar verboten, mit dem IStGH zusammenzuarbeiten. In jüngster Zeit bahnt sich Unterstützung aber auch dort ihre Wege – ein weiteres Zeichen dafür, dass der Gerichtshof im zwanzigsten Jahr seines Bestehens erstarkt ist.

Auch die Ukraine ist kein Vertragsstaat, hat aber Ende 2013 eine Unterwerfungserklärung abgegeben. Nach der Annexion der Krim konnte der IStGH deshalb Vorermittlungen einleiten. Anfang März wurde daraus ein förmliches Ermittlungsverfahren, in dem es vor allem um Kriegsverbrechen geht. Im Vordergrund steht zunächst die aufwendige Sicherung von Beweisen. Anschließend wird es darum gehen, Täter und Hintermänner zu identifizieren, hinauf bis in den Kreml.

Ein langer Weg - der sich lohnt

Das Völkerstrafrecht hat schließlich die Großen im Blick. Anders als in ihren Heimatländern können sich in Den Haag nicht einmal amtierende Regierungsmitglieder auf Immunität berufen. Sollte der Gerichtshof Haftbefehle erlassen, würde Russlands Isolation noch einmal erheblich zunehmen. Vertragsstaaten sind beim Vollzug internationaler Haftbefehle schließlich zur Kooperation verpflichtet, Nichtvertragsstaaten dazu berechtigt.

Die Bedeutung all dieser Schritte darf nicht unterschätzt werden, so ernüchternd der lange und mühsame Weg auch wirkt. Kriegsverbrechen verjähren nicht. Und die Justiz hat Geduld.