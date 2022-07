Nicola Beer in Taipeh : „Es darf keinen 24. Februar in Asien geben“

Sondereinsatzkräfte der taiwanesischen Armee bei einem Training in der Gemeinde Hukou in Taiwan am 25. März 2022 Bild: EPA

Nicola Beer ist mit einer klaren Botschaft nach Taiwan gekommen. Als Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments ist die FDP-Politikerin die bisher ranghöchste Besucherin aus Brüssel. „Es darf keinen 24. Februar in Asien geben“, sagte sie am Dienstag nach einem Treffen mit dem taiwanischen Ministerpräsidenten Su Tseng-chang. „Es reicht nicht, dass Europa hinterher bedauert, es muss frühzeitig auf der Bildfläche stehen.“ Drei Tage lang will Beer genau das tun, an diesem Mittwoch wird sie von der Staatspräsidentin Tsai Ing-wen empfangen. Beer reist mit dem Rückhalt des Europäischen Parlaments, das sich im Oktober 2021 mit großer Mehrheit für eine „umfassende und verstärkte Partnerschaft“ mit Taiwan ausgesprochen hatte.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel.

Die EU stehe fest an Taiwans Seite, sagte sie zum Auftakt, ohne an der offiziellen Ein-China-Politik der Europäischen Union zu rütteln. Sie verband das aber mit Warnungen an Peking. Dessen Drohgebärden seien inakzeptabel, sie würden Europa nicht entgehen. „China zündelt mit dem Frieden in der Region“, sagte sie. „Jegliche einseitige Änderung des Status Quo wäre fataler Auslöser eines regionalen Brandes, der sich weltweit Bahn brechen kann.“ Man verfolge die militärischen Provokationen Chinas mit „äußerster Sorge“ und verurteile das „fortwährende Eindringen in die taiwanischen Luftverteidigungszone“ aufs Schärfste. „Wir hoffen, dass die EU uns weiterhin unterstützt und entschlossen ihre Besorgnis formuliert, und das noch früher und lauter“, sagte Ministerpräsident Su.

China wittert einen Schulterschluss zwischen Kongress und Regierung

Beer wirbt in Taipeh für eine engere Zusammenarbeit. „Lasst uns gemeinsam einen demokratischen Gürtel bilden“, sagte sie. Sie unterstützt das Bestreben Taiwans, einen Beobachterstatus in der Weltgesundheitsorganisation zu erlangen – was seit langem durch China blockiert wird. Sie will außerdem die bisherige EU-Handelsvertretung, der lediglich zwei Beamte angehören, zu einem „EU-Büro“ aufwerten. Und sie setzt sich für ein Investitionsabkommen der Europäischen Union mit Taiwan ein. Das wird von China freilich strikt abgelehnt, und auch die EU-Kommission ist in dieser Frage sehr vorsichtig. Zwar gibt es seit einiger Zeit Gespräche ranghoher EU-Beamter mit taiwanischen Ministern über eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit, insbesondere bei der Digitalisierung, doch geschieht dies nicht im Rahmen förmlicher Verhandlungen über ein Abkommen. Aus chinesischer Sicht würde ein solches Abkommen Taiwan eine Staatlichkeit zusprechen, die Peking strikt ablehnt, weil es Taiwan als Teil seines Territoriums betrachtet.

Das chinesische Außenministerium reagierte dennoch verhalten auf Beers Besuch. Zwar warf der Sprecher Zhao Lijian dem Europäischen Parlament grundsätzlich vor, „in den vergangenen Jahren“ mit taiwanfreundlichen Resolutionen „die Unabhängigkeitskräfte in Taiwan ermutigt“ und die „Atmosphäre in den EU-China-Beziehungen vergiftet“ zu haben. Auf Beers Reise ging er aber nicht direkt ein. Deutlich schärfer fiel Chinas Reaktion auf einen Bericht der „Financial Times“ aus, wonach die „Sprecherin“ des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, im August nach Taiwan reisen will. Sie wäre die erste amerikanische Politikerin in dieser Funktion seit 25 Jahren, die Taiwan besucht. 1997 war der Republikaner Newt Gingrich in Taipeh. Pekings Unmut über die Reisepläne werden dadurch verstärkt, dass Pelosi wie Präsident Joe Biden der Demokratischen Partei angehört. China wittert einen Schulterschluss zwischen Kongress und Regierung. Der „Financial Times“ zufolge gibt es im Weißen Haus aber Vorbehalte gegen die Reise.

Ursprünglich hatte Pelosi ihr Kommen bereits für April angekündigt, dieses nach einer Coronainfektion aber zunächst abgesagt. Für den Fall, dass sie reisen sollte, drohte Peking am Dienstag mit „resoluten Maßnahmen“. Eine solche Reise „würde Chinas Souveränität und territoriale Integrität in ernster Weise verletzten“, sagte der Sprecher. „Alle Konsequenzen“ daraus müssten die Vereinigten Staaten tragen.