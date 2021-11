Wahlen in Bundesstaaten : Joe Biden ist zerknirscht

Joe Biden am Mittwoch in Washington Bild: EPA

Zumindest in New Jersey blieb die Katastrophe für die Demokraten aus. Phil Murphy, der Gouverneur des Ostküstenstaates, konnte seinen Wählern dann doch für das Vertrauen für vier weitere Jahre danken. Der frühere Botschafter in Berlin hatte in der Wahlnacht noch seine Anhänger in Asbury Park nach Hause schicken müssen, weil sich in dem Kopf-an-Kopf-Rennen mit seinem republikanischen Herausforderer Jack Ciattarelli die Auszählung der Stimmen hinzog.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Am Mittwochabend konnten die Demokraten nach einem Wechselbad der Gefühle auf Grundlage der Prognosen schließlich vermelden, dass Murphy der erste Gouverneur der Partei seit 40 Jahren ist, dem es gelang, sich eine zweite Amtszeit zu sichern. Und das, obwohl der Bundesstaat eine Hochburg der Demokraten ist: Der letzte republikanische Präsidentschaftskandidat, der die Wahlleute New Jerseys für sich sichern konnte, war George H. W. Bush im Jahr 1988.

Murphy kam also mit einem blauen Auge davon. Die allgemeine Enttäuschung bei den Demokraten in der Hauptstadt Washington kann dies freilich nur wenig mildern. Der Verlust des Gouverneursamts in Virginia schmerzt die Partei. Am Mittwoch trat ein zerknirschter Präsident vor die Öffentlichkeit. Joe Biden wich Fragen über seine Verantwortung für die Niederlage in Virginia aus.

3 Monate F+ für nur 3 € Zum Geburtstag von F+ lesen Sie alle Artikel auf FAZ.NET für nur 3 Euro im Monat. JETZT F+ LESEN

54 Prozent der Bevölkerung in dem Bundesstaat, den er vor einem Jahr mit zehn Prozentpunkten Vorsprung gewinnen konnte, sind unzufrieden mit seiner Regierungsarbeit. Die Wähler, sagte er, seien wegen vieler Dinge aufgebracht und unsicher: wegen der (immer noch gegenwärtigen) Pandemie, der Wirtschaftslage, der Benzinpreise und auch wegen der Schulpolitik. Dann fügte er mit Blick auf den parteiinternen Konflikt über seine Reformagenda, die seit Wochen im Kongress festhängt, hinzu: „Was ich weiß, ist, dass die Menschen wollen, dass wir Dinge zustande bekommen.“ Die Demokraten hätten das Infrastrukturgesetz und das Sozialpaket vor dem Wahltag verabschieden sollen.

Zu viel über Trump gesprochen?

Unfreiwillig übernahm er damit ein Stück Mitverantwortung, schließlich führt er die Verhandlungen zwischen der Parteilinken im Repräsentantenhaus und den beiden Rechtsabweichlern im Senat, Joe Manchin und Kyrsten Sinema, denen die Ausgabenpolitik viel zu weit geht. Biden, der 36 Jahre im Senat saß, behauptet gerne von sich, das Spiel im Kongress zu verstehen. Bei seiner zentralen Reformagenda ist er den Beweis bisher schuldig geblieben. So stellt sich die Frage, warum er ein Sozialpaket im Umfang von ursprünglich 3,5 Billionen Dollar vorstellte, ohne sich vorher im Kongress abzusichern. Zumindest die Opposition Manchins kam nicht überraschend.

Mehr zum Thema 1/

Seine Pläne würden zur Besserung der Situation beitragen, bekräftigte der Präsident nun. Daher werde er sich weiter dafür starkmachen, dass diese im Kongress verabschiedet würden. Im Weißen Haus hieß es, das Ergebnis sei ein Antrieb, die Arbeit zu beschleunigen. Biden sagte mit Blick auf das Wahlergebnis weiter, er sei indes nicht sicher, ob eine Verabschiedung seiner Reformpakete etwas an der hohen Mobilisierung der Trump-Basis in den konservativen Landstrichen Virginias geändert hätte. Tatsächlich war es dem Republikaner Glenn Youngkin gelungen, trotz seiner vorsichtigen Distanzierung von Trump dessen Kernwählerschaft zu mobilisieren.

Biden wurde mit der Frage konfrontiert, warum er im Wahlkampf so viel über seinen Vorgänger gesprochen habe – wie McAuliffe nannte er Youngkin etwa einen „Gefolgsmann Trumps“. Der Präsident erwiderte, er habe über Trump gesprochen, weil dessen Politik negative Auswirkungen auf das Leben der Menschen habe. Den Demokraten muss seit Dienstag klar sein: Die Erinnerung an den 6. Januar, Trumps Angriff auf die Verfassung, wachzuhalten sichert ihnen allein keine Wahlerfolge.