Korruption in der KP : Vietnams Präsident stürzt über Skandale

Schon seit einigen Tagen brodelte in Vietnam die Gerüchteküche. Zahlreichen Spekulationen nach stand der Staatspräsident des Landes kurz vor der Entlassung. Die offizielle Bestätigung, dass Nguyen Xuan Phuc seinen Rücktritt eingereicht habe, folgte dann am Dienstag. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei machte ihn den Berichten der vietnamesischen Staatspresse für „Verstöße und Fehler“ von Regierungsmitgliedern verantwortlich, die „sehr ernste Folgen hatten“. Er müsse „die politische Verantwortung des Anführers“ übernehmen, hieß es demnach in einer Mitteilung des Zentralkomitees der Partei.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Hinter dieser Anspielung verbergen sich Skandale um korrupte Machenschaften im Zuge der Corona-Pandemie, in die zwei stellvertretende Ministerpräsidenten und drei Minister verstrickt sind. Die beiden Vize-Regierungschefs Pham Binh Minh und Vu Duc Dam waren deshalb schon Anfang Januar zurückgetreten. Gegen mehrere andere Funktionäre wird auch strafrechtlich vorgegangen.

Landeskenner sprachen von einem seit Jahrzehnten einzigartigen Vorgang. Sie sehen die Rücktritte im Zusammenhang mit der Antikorruptionskampagne des KP-Generalsekretärs Nguyen Phu Trong, der in Vietnam die eigentliche Macht ausübt. Hinter der Kampagne, die in der Staatspresse gern mit einem „lodernden Brennofen“ verglichen wird, steht aber nicht nur der Versuch, gegen die Art und Weise anzugehen, mit der sich viele Kader aus Partei und Staat unrechtmäßig bereichern. Darüber hinaus werden unter diesem Vorwand auch Machtkämpfe zwischen unterschiedlichen Faktionen ausgefochten. Die nun ausgeschalteten Kader werden zur Gruppe prowestlicher und reformorientierter Technokraten gezählt. Generalsekretär Trong gilt dagegen als marxistisch-leninistischer Hardliner, der eine Annäherung an China befürwortet. Indem er seine Verbündeten in der Führung installiert, bestimmt er in gewisser Weise auch, wie sich das Land weiter entwickeln wird.

Ein Nachfolger, der mit Goldblatt veredeltes Steak aß?

Der Vietnamfachmann Bill Hayton hatte die Entwicklungen mit einem „internen Coup“ verglichen. Der Generalsekretär ersetze kompetente Regierungsmitglieder voraussichtlich durch Hardliner aus dem Sicherheitsapparat, spekulierte Hayton. Als aussichtsreicher Kandidat für das Präsidentenamt gilt der derzeitige Sicherheitsminister To Lam. Sollte sich die Personalie bestätigen, wäre das eine ironische Wendung. Ende 2021 war ein Video aufgetaucht, das den Minister während eines Besuchs in London beim Verzehr eines mit Goldblatt veredelten Steaks zeigte. Die Aufnahmen sorgten in Vietnam für Empörung. Wie Internetnutzer in Erfahrung brachten, kostet ein solches Steak rund 2000 Dollar, mehr als der Minister im Monat verdient.

Die Korruption ist unter den vietnamesischen Funktionären so verbreitet, dass die Skandale, die zum Rücktritt einer bisher beispiellosen Zahl von Führungsfiguren geführt hat, eigentlich niemanden überrascht haben. So sollen sich unter Vize-Regierungschef Minh, der in der Regierung für die Diplomatie zuständig war, einflussreiche Vietnamesen in der Anfangsphase der Pandemie mit Schmiergeld Sitze auf den Repatriierungsflügen aus dem Ausland gekauft haben. Einige Mitarbeiter des diplomatischen Dienstes sind mittlerweile verhaftet worden. Unter dem zweiten zurückgetretenen Vize-Ministerpräsidenten Dam, der für die Gesundheitspolitik zuständig war, kam es zu Unregelmäßigkeiten bei dem Kauf von Coronatests.

Mehr zum Thema 1/

Der mittlerweile 78 Jahre alte Parteichef Trong sieht es aber auch als sein politisches Erbe, gegen die schlimmsten Exzesse der Korruption unter Kadern vorgegangen zu sein. Verschiedene Minister, Banker und Funktionäre mussten sich vor Gericht verantworten. Im Jahr 2017 hatte der vietnamesische Geheimdienst den Geschäftsmann Trinh Xuan Thanh in Berlin auf offener Straße entführt und nach Vietnam verschleppt, wo er zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Auch seinen politischen Rivalen, den ehemaligen Ministerpräsidenten Nguyen Tan Dung, hatte Trong erfolgreich abserviert. Dennoch war es ihm beim letzten Parteikongress nicht gelungen, seinen bevorzugten Kandidaten als seinen Nachfolger in Position zu bringen. Dafür behielt er allerdings den Posten einfach bei, in einer historisch ebenfalls einmaligen dritten Amtszeit.