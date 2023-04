Herr General, welche Voraussetzungen müssen für eine Frühjahrsoffensive der Ukrainer gegeben sein?

Das Wetter muss stimmen. Das ist die erste Voraussetzung. Die zweite ist, dass der Westen der Ukraine genügend militärisches Gerät liefert und ukrainische Soldaten daran ausbildet. Dann kommen logistische Vorbereitungen dazu, die Ukraine muss Angriffsverbände zusammenstellen und trainieren. Und zuletzt muss sie die Fähigkeiten der russischen Armee möglichst genau beurteilen.

Wie muss das Wetter sein?

Im Moment haben wir noch die Schlammperiode. Die geht ja jetzt schon etwas länger, als es normalerweise üblich ist in der Ukraine. Deshalb können sich schwere Kampfpanzer abseits der befestigten Straßen noch nicht so bewegen, wie es für eine Offensive nötig wäre.

Was könnten die Ziele einer ukrainischen Offensive sein?

Das politische Ziel ist die Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine. Die operativen Ziele liegen auf der Hand: Die Durchtrennung der Landbrücke zur Krim und damit die Eroberung der Region Melitopol. Im Süden haben die ukrainischen Angreifer außerdem den Vorteil, dass sie weit entfernt vom russischen Kernland operieren. Das wird die russische Versorgung schwierig machen. Der Nachteil ist, dass die Russen hier ihre Verteidigungsstellungen gut ausgebaut haben. Im Norden ist es genau andersherum. Dort sind die Verteidigungsstellungen schwächer, die Ukrainer haben also operative Vorteile. Allerdings liegt Russland näher. Eine Offensive wäre also aus der Flanke oder aus dem Rücken heraus bedroht, denken Sie nur an Weißrussland. Zuletzt kann die Ukraine in der Mitte angreifen, also im Raum Donezk. Dort ist allerdings schon monatelang gekämpft worden, es liegt also alte Munition herum, und die Infrastruktur ist zerstört. Viel mehr Möglichkeiten als diese drei sehe ich in der operativen Übersicht nicht. Für welchen Weg sich der ukrainische Generalstab entscheidet, ist natürlich seine Sache. Nur er hat dafür alle nötigen Informationen.

Wie gut haben sich die Russen vorbereitet?

Ich bin zumindest skeptisch, ob es den Ukrainern dieses Mal gelingt, die Russen zu überraschen wie noch im Herbst. Die Russen wissen jetzt ja, wozu ihr Gegner in der Lage ist, nämlich zu raumgreifenden Operationen. Sonst würden sie nicht drei oder vier Verteidigungslinien hintereinander errichten. Selbst auf der Krim haben sie welche gebaut. Da steckt ja nicht nur Spekulation dahinter, sondern auch Wissen: Die Russen beurteilen die Kräfte der Ukraine so, dass es ihnen gelingen könnte, bis dahin vorzustoßen.

In kürzlich geleakten Geheimdokumenten befürchten amerikanische Militärplaner, dass die Ukraine nicht imstande sein wird, ihre Ziele bei der anstehenden Offensive zu erreichen. Sie habe dafür nicht genug Truppen und militärisches Gerät.

Ich bin skeptisch, was diese Schlussfolgerung angeht. Die Geheimpapiere, die ich gesehen habe, sind von Ende Februar und geben eine Prognose ab für die nächsten Monate. Seitdem haben die westlichen Verbündeten aber einiges an Material zusätzlich geliefert. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir diese Papiere nur ausschnittsweise kennen. Wir kennen also den Kontext nicht, in dem das Briefing insgesamt stattfand für den militärischen Führungskreis der USA.

Sie meinen, es wurden unter Umständen sehr weitreichende Annahmen getroffen, im Sinne eines Worst-Case-Szenarios?

So ist es. Es ist durchaus üblich, dass in solchen Briefings auch Risikoanalysen dargestellt werden, und das ist alles nicht ersichtlich aus diesen Bruchstücken.

Könnten die Ukrainer russische Stellungen in Unterzahl angreifen?

Das werden sie nicht tun. Sie werden versuchen, die Schwachstellen der Russen aufzuklären, und zusehen, dass sie eine örtliche Überlegenheit erreichen.

Wie verheerend wäre ein Scheitern der Offensive für den weiteren Fortgang des Krieges?

Die militärische Führung der Ukraine wird das nicht falsch angehen, die schätze ich als sehr besonnen ein. Im vergangenen Herbst war sie sehr darauf bedacht, dass die eigenen Verluste nicht zu groß werden und dass sie sich nur das vornimmt, wofür sie auch die Mittel hat.

Wirklich? Denn in Bachmut müssen die Soldaten doch trotz hoher Verluste weiter im Ort ausharren und ihn halten.