Schottland und London : Sunak diniert mit Sturgeon

Der britische Premierminister Rishi Sunak hat am Donnerstagabend ein „freundliches“, gleichwohl „robustes“ Gespräch mit der schottischen Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon geführt und dabei „gemeinsame Herausforderungen“ erörtert. Beide äußerten sich am Freitag in getrennten Interviews, gaben jedoch keine Pressekonferenz. Offenbar ging das etwa einstündige Arbeitsessen in Inverness auf eine Initiative Sunaks zurück, womit er sich von seinen Vorgängern abhob. Boris Johnson hatte kaum Kontakt zu Sturgeon gepflegt und Liz Truss ein Treffen während ihrer kurzen Amtszeit vermieden. Sturgeon suche nur Aufmerksamkeit und müsse ignoriert werden, lautete Truss’ Begründung.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London.



Das Verhältnis zwischen Edinburgh und London ist vor allem belastet von den Bestrebungen der schottischen Regierung, ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum abzuhalten. Ein Urteil des britischen Verfassungsgerichts untersagte Edinburgh unlängst einen Alleingang. Gleichwohl versucht Sturgeon, den politischen Druck auf London zu erhöhen, um eine Genehmigung zu erreichen. Sunak vertritt, wie seine Vorgänger, den Standpunkt, dass das Referendum von 2014, welches zugunsten der Union ausgefallen war, eine länger bindende Wirkung habe. Gleichzeitig bemüht sich Sunak, die Vorteile der Union herauszustreichen. Laut Medienberichten wurde über zwei „grüne Freihäfen“ in Schottland gesprochen.

Die beiden Regierungen liegen aber auch in aktuellen Fragen über Kreuz. Sturgeon kritisiert die in London geplanten Verschärfungen des Streikrechts, während die britische Regierung gegen das schottische Vorhaben ist, den Wechsel des Geschlechts zu erleichtern. Zurzeit lässt die Regierung Sunak verfassungspolitisch prüfen, ob sie dem neuen schottischen Gesetz die Gegenzeichnung verweigern soll. In der kommenden Woche wird mit einer Entscheidung gerechnet.