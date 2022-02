Flucht aus Kiew : „Diese Wohnung, diesen Block siehst du nie mehr“

Fünf im weißen Renault. Eine junge Frau und ihre kleine Tochter: Polina und Eva. Dazu Serhij und Margarita, Polinas Eltern. Und dann noch Valerij, der Taxifahrer. Sie fliehen aus Kiew, denn der Krieg ist da. Eigentlich wollten sie nach Westen, zur polnischen Grenze, aber dann haben sie gehört, dass westlich von Kiew gekämpft wird, und so fahren sie jetzt einen Haken. Erst nach Süden, dann nach Westen.

Sie sind alle übernächtigt, außer Eva. Die ist dreieinhalb und kriegt nicht viel mit, auch nicht die Angst. Man hat sie in den letzten Tagen Comics sehen lassen, dann war alles gut, auch in der Nacht. Die Großen aber haben nicht viel geschlafen. Mehrmals waren sie in der Dunkelheit im provisorischen Luftschutzkeller unter ihrem Block. Ohne konkreten Grund, denn noch war es ruhig in Kiew. Nur einfach so aus der Hoffnung heraus, dass man sich unten vielleicht sicherer fühlen könnte. Vorher, am Abend, hatten sie schon gepackt, denn sie wollten früh raus, bevor auf den Ausfallstraßen nichts mehr geht, weil ja so viele wegwollen. Viel Gepäck war es nicht, denn so ein Renault ist ja nicht unendlich groß. Pässe, Geld, die Geburtsurkunden, dazu etwas zu essen, warme Sachen und eine Decke für die kleine. Handys und Ladekabel.

Bevor es losging, dachte Polina: Diese Wohnung, diesen Block siehst du nie mehr. Aber was soll’s. Lieber den Block verlieren als das Leben. Und das Leben von Eva. Die schlief bis zuletzt, als es losging. Bis Valerij da war, mit dem Taxi.

„Kipp Wodka über die Ravioli, dann merkst du nicht, wie es schmeckt“

Jetzt erzählt Polina, wie der Tag vor der Abreise war, der Donnerstag, der erste Tag des Krieges. Der Frieden endete für sie mit einem dumpfen Grollen am frühen Morgen. Explosionen. Nicht nah, vielleicht außerhalb der Stadt, aber hörbar. Bis dahin hatten sie es alle nicht glauben können, aber jetzt begriffen sie: Der Krieg ist da. Kiew, ihre Stadt, wird vielleicht fallen.

Nachdenken. Fliehen oder nicht? Erst einmal Geld besorgen. Manche Bankautomaten waren schon außer Betrieb, an anderen standen Schlangen. Die Leute waren aufgeregt, aber nicht panisch. Alles erzählte, was man im Fernsehen gesehen hatte. Panzer im Norden, Kriegsschiffe im Süden, Bomben auf Charkiw. Und was man halt so von Facebook wusste.

Dann weiter zum Laden. Morgens war es in den Geschäften noch wie immer, später bildeten sich unendliche Schlangen. Wieder reden alle durcheinander. Manche versuchen Witze. „Hey, Wachmann, gibt es überhaupt noch was Brauchbares?“ – „Mein Lieber, kipp Wodka über die Ravioli, dann merkst du nicht, wie es schmeckt.“

Später hat Polina sich dann mit den Eltern die Luftschutzräume unter dem Haus angesehen. Einfache Keller, aber jetzt mit Sofas drin und leidlich sauber. In einem Raum sogar ein Poster an der Wand, damit es gemütlich ist. Manche Nachbarn sind auch schon da, sie haben Essen und Decken bereitgelegt, aber weil es ja noch ruhig ist, sitzen sie nicht unten im Birnenlicht, sondern stehen sie lieber draußen. Sie rauchen, sie passen auf die Kinder auf, und sie lauschen auf die Sirenen. Meistens sind keine zu hören, denn an diesen ersten Tagen des russischen Angriffs ist der Krieg noch vor allem ein Fernsehereignis hier in Kiew.

Und dann, vor dem Bunker, vor den Läden, an den Geldautomaten, das ganze Gesumme der Gerüchte, Informationen und Telefongespräche. Dass manche schon in der Metro schlafen, im Schlafsack, direkt auf dem Boden. Dass manche vom linken Ufer des Djnepr zu Freunden auf dem rechten ziehen, weil sie fürchten, dass bald die Brücken weg sind. Dass die zehn Jahre alte Nichte vor Angst nicht schlafen kann, weil sie und ihre Freundinnen sich in ihren Chatrooms Bombenvideos zuspielen. Schlimm ist das für sie, aber wenn man ihr das Handy wegnehmen würde, wäre das noch viel schlimmer. So weint sie also dauernd und fragt, ob Putin auch sie jetzt bombardieren wird.

Wahrscheinlich Fehlalarm, sagt einer

Dann geht doch eine Sirene an, und die Leute vor dem Bunker machen – nichts. Bleiben einfach auf der Straße und rauchen weiter. Wahrscheinlich Fehlalarm, sagt einer. Vielleicht war es auch keine Sirene, sondern etwas anderes, sagt ein anderer. Ist ja auch stickig unten.