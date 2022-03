Binnenflüchtlinge : Sie suchen einen sicheren Ort in der Ukraine

Am Anfang stand die Frage: Bleiben oder fliehen? Ist es sicherer, im eigenen Haus in Charkiw auszuharren, wo es einen Keller gibt und wo man Lebensmittelvorräte hat – oder soll man sich auf den unsicheren und ungewissen Weg durch ein Land im Krieg machen, in dem man in endlosen Staus stecken bleiben oder auf überfüllten Bahnhöfen stranden kann? Wie reist man, wenn man nicht wissen kann, wo als Nächstes geschossen wird?

Dann die Frage: Wer geht, wer bleibt? Jemand muss sich ja um die Großmütter kümmern, die nicht einmal mehr in der Lage sind, bei Beschuss in den Keller zu rennen. Und schließlich: Soll man gleich ins Ausland gehen, oder sucht man sich eine Unterkunft an einem relativ sicheren Ort in der Ukraine?