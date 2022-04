Rückkehrer in die Ukraine : Sie wollen ihr Leben zurück

Immer mehr Flüchtlinge machen sich auf den Weg zurück in die Ukraine. Am Bahnhof im polnischen Przemysl warten sie auf die Züge, die sie in eine Heimat bringt, in der noch immer Krieg herrscht.

Menschen am Bahnhof von Kiew, die an diesem Montag mit dem Nachtzug aus Polen in der Ukraine angekommen sind. Bild: Daniel Pilar

Spät am Abend gegen halb elf füllt sich plötzlich der Platz hinter dem Bahnhof von Przemysl. Hier, vom äußersten Gleis 5, fahren die Züge in die Ukraine ab. Rund fünf sind es inzwischen am Tag, den Fahrplan halten sie in der kleinen polnischen Grenzstadt selten ein, aber wenn ein Zug angekündigt wird, strömen die Wartenden herbei und reihen sich ein.

Alexander Haneke Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Przemysl im äußersten Südosten Polens war in den ersten Wochen nach dem russischen Überfall auf die Ukraine der Angelpunkt der Flüchtlingsbewegung aus dem Nachbarland. Am nahen Grenzübergang Medyka stauten sich kilometerweit die Autos, Helfer aus ganz Europa kamen herbei, um die Geflüchteten mit heißem Tee, Essen und allem Nötigen zu versorgen.

Noch vor Wochen war kaum ein Durchkommen in der kleinen Wartehalle mit ihren barocken Stuckdecken. Doch inzwischen ist wieder gelassene Ruhe eingekehrt. Die übrig gebliebenen Freiwilligen in ihren gelben Warnwesten helfen den meisten Menschen inzwischen, ihre schweren Koffer die Treppen in Richtung Gleis 5 hinaufzutragen, wo die Züge zurück in die Ukraine fahren, zurück in die Heimat, in der sie am 24. Februar aus ihrem alten Leben gerissen wurden.

Dankbar für Aufnahme in Polen

Ganz vorne in der Schlange steht Kateryna Kolomiietz, Eine junge Frau von 17 Jahren, der das Schicksal nichts von der Lebensfreude nehmen konnte, die aus ihrem Gesicht spricht. Anderthalb Monate hat sie mit Mutter, Tante und Cousinen in Stettin verbracht. Ihre Schwester studiert dort, deren Vermieter, „ein sehr christlicher Mensch“, wie sie erzählt, hatte die ganze große Familie in einem Haus wohnen lassen, ohne etwas zu verlangen. „Ich bin sehr dankbar dafür, wie man uns in Polen begegnet ist“, sagt sie.

Aber jetzt, wo nach dem Rückzug der Russen aus dem Norden der Ukraine ein bisschen Normalität nach Kiew zurückkehre, sei es Zeit heimzukehren. „Die Leute sind müde, sich in ihren Kellern zu verstecken, sie wollen ihr Leben zurück“, sagt Kateryna, „arbeiten, Steuern zahlen, damit das Land wieder auf die Beine kommt.“ Außerdem seien doch ihr Vater und Bruder dort, die als wehrfähige Männer nicht ausreisen durften – und die beiden Hunde. „Aber auf der anderen Seite ist noch nichts normal, weil im Südosten immer noch jeden Tag Menschen sterben.“

Als der Krieg am Morgen des 24. Februars begann, ist Kateryna von den Stimmen ihrer Eltern wach geworden. Der Bruder ihrer Mutter ist Feuerwehrmann und hatte als einer der Ersten von den Explosionen in Kiew erfahren und sofort angerufen. „Wir hatten damit gerechnet, dass es irgendwann kommt, ich die Nacht über meine Sachen gepackt“, sagt sie. „Aber ich war trotzdem nicht vorbereitet.“

Katerynas Vater entschied sofort, dass die Familie aus der Stadt müsse. Alle fuhren aufs Land in das kleine Wochenendhaus südlich der Hauptstadt, dort sei man sicherer. Acht Tage verbrachten sie dort mit Cousinen und Tante, zehn Leute, die Nächte auf dem Boden der Banja, einer Art Sauna, weil sie es für den sichersten Ort hielten.

Unterricht in der Ukraine ging virtuell weiter

Dann hörte der Vater über einen Freund von den ersten Massakern in den Vororten von Kiew. „Zwei Stunden später stand die ganze Familie am Bahnhof.“ Kateryna wird das Chaos nie vergessen, das in Lemberg, im äußersten Westen der Ukraine, herrschte, wo die Flüchtlingsströme zusammenliefen. Sie habe die Tränen nicht mehr zurückhalten können. Irgendwie kamen sie nach vielen Stunden weiter bis zur Grenze und dann hierhin, nach Przemysl. Nur die Männer mussten in der Ukraine zurückbleiben.