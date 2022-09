Brüchige Waffenruhe : Viele Tote an der Grenze zwischen Kirgistan und Tadschikistan

Kirgisische Soldaten tragen einen Sarg mit dem Leichnam eines getöteten Soldaten am Samstag in Batken Bild: dpa

An der Grenze zwischen Kirgistan und Tadschikistan halten die Spannungen trotz einer vereinbarten Feuerpause an. Nach kirgisischen Angaben wurden bei den Zusammenstößen und Gefechten seit dem vergangenen Freitag 36 Menschen getötet. Tadschikistan legte zunächst keine offiziellen Zahlen vor, der Landesdienst von „Radio Free Europe/Radio Liberty“ berichtete aber unter Berufung auf Funktionäre von mindestens 39 getöteten Bürgern des Landes.

Das lässt die jüngste Eskalation noch schwerer erscheinen als eine im vergangenen Jahr, bei der insgesamt rund zwei Dutzend Personen ums Leben gekommen waren. Trotz einer Feuerpause, die zwischenzeitlich vereinbart worden war, berichteten beide Seiten am Samstagabend über Beschuss mehrerer Dörfer. Unklar blieb weiterhin, was die Zusammenstöße, die schwersten seit Längerem, ausgelöst hatte.

Grenzen wurden in der Gegend zu sowjetischer Zeit vielfach willkürlich gezogen und trennten Ethnien, was Konflikte um Land und jetzt in zunehmenden Maße um Wasser verschärft; die Region leidet stark unter dem Klimawandel. Die Grenze zwischen Kirgistan und Tadschikistan ist zu großen Teilen immer noch nicht demarkiert. Nach kirgisischen Angaben wurden mehr als 140.000 Menschen aus dem Gebiet Batken gebracht. In der Hauptstadt Bischkek wurden humanitäre Hilfsmittel gesammelt und Blut gespendet.