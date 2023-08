Zu arm für ein Bett im Krankenhaus: Menschen warten am 7. Dezember 2022 in Neu Delhi auf ihre Behandlung. Bild: picture alliance / AP

Im Süden Neu Delhis liegt das All India Institute Of Medical Science (AIIMS), eines der größten staatlichen Krankenhäuser der indischen Hauptstadt. Am Eingangstor drängen sich die Patienten. Am Straßenrand daneben haben sich Dutzende Menschen fast schon häuslich eingerichtet.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Sie liegen auf dünnen Matten, aufgeschnittenen Kartons und Tüchern. Sie haben sich mit ihren Familien hier niedergelassen, weil sie zur Behandlung nach Delhi gekommen sind, sich aber keine Unterkunft leisten können. Auf dem Fußweg sitzt etwa der 58 Jahre alte Durjan Kuri, der vor drei Tage mit dem Zug aus Uttar Pradesh gekommen ist. „Meine Knie schmerzen“, sagt er und zieht die Hosenbeine so hoch, dass lange Narben sichtbar werden.