Deutsche Ignoranz : Polen, das unbekannte Land

Ein Pole fragte mich um das Jahr 2005, wie viele Dörfer in seinem Land die Deutschen im Zweiten Weltkrieg vernichtet hätten. Das war lange bevor in Berlin die Debatte darüber in Fahrt kam, ob dem Schicksal Polens im Krieg ein Denkmal gewidmet werden soll. Ich hatte gerade erst begonnen, als Korrespondent der F.A.Z. aus Polen zu berichten. Ich war neu, und ich hatte keine Ahnung, wie ich antworten sollte. Aber ich wusste, dass deutsche Besatzungssoldaten in unterworfenen Ländern immer wieder ganze Ortschaften samt Greisen und Kindern ausgelöscht hatten.

Ich hatte von Oradour in Frankreich gehört, von Lidice in der Tschechoslowakei, Distomo in Griechenland und Sant’Anna di Stazzema in Italien. Jetzt hörte ich am Ton des Polen, dass es in seinem Land wohl mehr gewesen waren, und so sagte ich: „Vielleicht ein Dutzend?“

Heute weiß ich: Es waren mehr als siebenhundert. In keinem Land haben Deutsche so maßlos gemordet wie in Polen, und „Befriedung“, also das Ausrotten ganzer Orte, war ein übliches Mittel des Terrors. Mal schlugen sie zu, weil in der Umgebung Partisanen aufgetaucht waren, mal, weil die Bevölkerung Juden schützte. Der Vollzug sah dann so aus wie am 2. Februar 1944, als es das Dörfchen Borów bei Lublin traf: Frühmorgens umstellten SS und Wehrmacht den Ort, dann zogen die Soldaten truppweise von Haus zu Haus. Sie erschossen Frauen, Kinder, Männer, oder sie verbrannten sie in ihren Häusern. Die Häuser brannten gut, denn damals wurde in Polen noch viel mit Stroh gedeckt.

Das alles wusste ich nicht, als ich ankam. Ich wusste nicht, dass Polen im Verhältnis zu seiner Bevölkerung die schwersten Verluste aller europäischen Länder erlitten hatte, und ich wusste auch nicht, dass die Toten dieses Landes meist nicht als Soldaten gestorben waren, sondern als hilflose Opfer von Mordaktionen wie in Borów. Hitler war in diesem Land besonders grausam, denn nach seinem „Generalplan Ost“ sollte es verschwinden. Für das polnische Volk hatte er erst Entrechtung, dann gestufte Auslöschung vorgesehen.

Am Gymnasium habe ich von Polen fast nichts erfahren

Heute weiß ich nicht nur, wie wenig ich damals wusste. Ich ahne auch, warum. In der Schule, an deutschen Gymnasien, hatte ich vom Zweiten Weltkrieg in Polen fast nichts erfahren. Einer dieser Blitzkriege eben, bevor es dann anderswo ernst wurde, in Stalingrad und in der Normandie. Auch sonst war von Polen wenig die Rede. Dass dieses Land seit der Krönung Boleslaws des Tapferen im Jahr 1000 (übrigens in Anwesenheit des deutschen Kaisers Otto III.) ununterbrochen Deutschlands größter Nachbar im Osten war, kam nie zur Sprache.

Mittlerweile glaube ich zu wissen, dass meine Wissenslücken kein Zufall waren. Dass sie Teil einer deutschen Tradition waren. Einer Tradition der teils wissentlichen, teils fahrlässigen Missachtung. Die Geschichte des Schweigens über Polen beginnt mit einem Akt politischer Zerstörung: 1795 teilten Österreich, Preußen und Russland Polen gewaltsam auf. Für vier Generationen, also bis zum Ende des Ersten Weltkrieges, verschwand Polen von der Karte. Gnesen, wo Boleslaw gekrönt wurde, ist damals preußisch geworden. Krakau, wo Polens Könige in der Wawel-Kathedrale liegen, wurde österreichisch, und Warschau russisch.