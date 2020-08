Risikogebiet Balkan : Die Corona-Gefahr von Nachtclubs und Großhochzeiten

Eigentlich hatte der Sommer nicht allzu schlecht begonnen für die kroatische Tourismusbranche: Gemessen an den noch Anfang Mai kursierenden Befürchtungen, ist die Saison zumindest bis Mitte August überraschend gut verlaufen. Kristjan Staničić, Direktor des kroatischen Tourismusverbands, teilte Ende vergangener Woche mit, die Zahl der Touristen in Kroatien liege bei 68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In anderen Zeiten wäre ein Einbruch um knapp ein Drittel ein Desaster gewesen, doch angesichts der Pandemie war noch im Frühjahr ein Rückgang der Übernachtungszahlen von 70 Prozent oder mehr prognostiziert worden.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien.



Die kroatische Regierung hat einiges riskiert, um die Schlüsselbranche der heimischen Wirtschaft zu unterstützen. So konnten auch Bürger der Vereinigten Staaten, dem am stärksten von der Pandemie betroffenen Land, nach Kroatien einreisen – eine Ausnahme in Europa. Nachtklubs, seit langem als Ansteckungsherde bekannt, durften in Kroatien ebenfalls geöffnet bleiben.

„Wir haben das mit voller Absicht getan“, sagte Kroatiens Gesundheitsminister Vili Beroš in der vergangenen Woche, als die Zahl nachgewiesener Ansteckungen in Kroatien täglich neue Höchstwerte erreichte. „Ohne den Tourismus, der eine der wichtigsten Zweige unserer Wirtschaft ist, wäre alles viel schlimmer“, behauptete Beroš und sprach von einer Politik „eines kalkulierten, aber kontrollierbaren Risikos“. Inzwischen treten die Folgen des Risikos jedoch offen zutage. Angesichts steigender Infektionszahlen in seinem Land teilte Sloweniens Regierungssprecher dieser Tage mit: „Nachtklubs in Kroatien scheinen die größte Quelle importierter Fälle von Coronainfektionen in Slowenien zu sein.“

Das hat mittlerweile Folgen für den kroatischen Tourismus. Den Anfang machte Österreich, wo seit Montag für ganz Kroatien die Sicherheitsstufe 6 (Reisewarnung) gilt, nachdem Rückkehrer aus dem Adriastaat seit Tagen die größte Gruppe bei Personen gestellt hatten, deren Corona-Test positiv ausfiel. „Vor Reisen nach Kroatien wird gewarnt. Die Zahl der mit Covid-19 Neuinfizierten steigt kontinuierlich“, teilte die Regierung mit. Für Rückkehrer aus Kroatien ist ein Corona-Test nun Pflicht. Am Donnerstag zogen weitere Länder nach. Slowenien setzte Kroatien auf die „rote Liste“ unsicherer Länder. Ab Montag gilt für slowenische Rückkehrer aus Kroatien eine zweiwöchige Quarantänepflicht.

Auch das Auswärtige Amt verhängte eine Reisewarnung, wenn auch einstweilen nur für Teile Kroatiens: In der Gespanschaft (Verwaltungseinheit) Šibenik-Knin im dalmatinischen Hinterland sowie der Region Split-Dalmatien habe es zuletzt mehr als 50 nachgewiesene Infektionen pro 100.000 Einwohner im Verlauf von sieben Tagen gegeben, weshalb das Robert-Koch-Institut (RKI) diese Landesteile zu Risikogebieten erklärt hat. Damit verbunden ist für Rückkehrer nach Deutschland ebenfalls ein verpflichtender Corona-Test.

Doch es geht nicht nur um Kroatien. Laut RKI gingen zuletzt bis zu 40 Prozent der neuentdeckten Corona-Infektionen auf eine Ansteckung im Ausland zurück. Angeführt wurde die unrühmliche Statistik mit großem Abstand vom Kosovo, gefolgt von der Türkei, Kroatien, Bulgarien und Bosnien-Hercegovina. Auch Serbien, Rumänien, Mazedonien und Albanien waren unter den 15 Staaten mit den meisten aus dem Ausland eingeschleppten Corona-Infektionen.

Große Hochzeiten stehen im Verdacht

Warum so viele südosteuropäische Staaten? Der Spitzenplatz des Kosovos sowie der fünfte Rang Bosniens in der Liste zeigen, dass zurückkehrende Urlauber nicht die einzige Erklärung sein können, denn beide Staaten sind keine touristischen Massendestinationen. Aufschlussreich ist dazu ein Blick auf die Daten des Statistischen Bundesamts zu den im Lande gemeldeten Ausländern: Mehr als 2,7 Millionen in Deutschland lebende Menschen stammen demnach aus den Staaten des ehemaligen Jugoslawiens sowie aus Rumänien, Bulgarien, Griechenland und Albanien. Die mit Abstand größte Gruppe stellt Rumänien mit fast 750.000 in Deutschland gemeldeten Staatsbürgern.