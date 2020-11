Abgelehnte Asylbewerber : Letzte Hoffnung Frankreich

Mit dem Zeltlager am Platz der Republik in Paris wollte ein Flüchtlingshilfeverein am Montag auf die ungelöste Unterbringungsfrage für Asylbewerber und illegal eingereiste Migranten aufmerksam machen. Bild: AP

„Schockierend“ hat der französische Innenminister Gérald Darmanin Aufnahmen von Polizisten genannt, die Migranten ihre Habseligkeiten wegnehmen, sie aus ihren Zelten ziehen und auf der Straße vor sich her treiben. Die Szenen ereigneten sich am späten Montagabend am Platz der Republik in Paris.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



Mitglieder des Flüchtlingshilfsvereins „Utopia 56“ hatten nach Einbruch der Dunkelheit 500 Zelte um die Statue der Marianne, dem Symbol der französischen Republik, aufgestellt. Mit dem Zeltlager auf einem der bekanntesten Plätze der Hauptstadt wollte der Verein auf die ungelöste Unterbringungsfrage für Asylbewerber und illegal eingereiste Migranten in Frankreich aufmerksam machen.