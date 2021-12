Recherche zu zivilen Opfern : Amerikas undurchsichtiger Drohnenkrieg

Aktualisiert am

Am 30. August dieses Jahres endete der längste Krieg in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Das Bild von Generalmajor Chris Donahue ging um die Welt: Die Aufnahme einer Nachtsichtkamera zeigte ihn, wie er als letzter amerikanischer Soldat nach 20 Jahren Afghanistan verlässt. Auf Kritik am überhasteten Abzug reagierte Präsident Joe Biden im Juli mit den Worten: „Lassen Sie mich diejenigen fragen, die wollten, dass wir bleiben: Wie viele noch? Wie viele Tausende von Amerikas Töchtern und Söhnen sind Sie bereit zu riskieren?“

Mit diesem Argument war schon Bidens Vorvorgänger bei der kriegsmüden Bevölkerung auf offene Ohren gestoßen. Geäußert hatte Barack Obama es aber nicht im Zusammenhang mit einem Abzug, sondern mit einem Strategiewechsel in Afghanistan.