Streit mit der EU : „Viel Feind, viel Ehr“ ist Polens Motto

Gespräche über Rechtsstaatlichkeit: Ministerpräsident Morawiecki und Kommissionspräsidentin von der Leyen Bild: Reuters

Die EU sieht den Rechtsstaat in Polen in Gefahr. Der Konflikt hat sich zuletzt weiter zugespitzt. Sogar von einem Austritt aus der Gemeinschaft ist schon die Rede. Die regierende PiS legt sich aber auch mit Amerika an.